Рубль может остаться на текущем уровне только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств - Банк "Санкт-Петербург"

"Большинство валют развивающихся стран снижалось к доллару США в среду утром, однако рубль находился в лидерах роста. Российскую валюту в том числе поддерживает дорожающая нефть. Вероятно, на динамику курса рубля существенно повлияет тональность риторики Дж. Пауэлла в рамках выступления в Конгрессе сегодня и завтра. Так, если рынок убедится, что ФРС понизит процентную ставку на заседании в июле, доллар может несколько ослабеть, что окажет поддержку валютам развивающихся стран и рублю. Тем не менее, в среднесрочной перспективе мы ожидаем ослабления рубля из-за влияния фактора сезонности на платёжный баланс и коррекции нефтяных котировок. По нашим оценкам, на горизонте полгода приток валюты по текущему счету почти полностью уйдет на покупки валюты, осуществляемые ЦБ РФ и Минфином в рамках бюджетного правила. Превышение текущего счета над fx-покупками составит лишь около $3-3,5 млрд. В этих условиях рубль может остаться на текущем уровне только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств".