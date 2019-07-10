В целом сезонный фактор летнего затишья будет негативно отражаться на объемах торгов акциями - БКС

"Главное, что рынки ожидают услышать от главы ФРС Джерома Пауэлла, начинает ли Федрезерв цикл смягчения монетарной политики и насколько далеко он может зайти. Сигнал о возможности трех снижений ставки может вызвать позитив у инвесторов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, и подтолкнуть индекс S&P 500 к новым историческим максимумам. И, напротив, указания на то, что американский регулятор готов снизить ключевую ставку до конца года лишь дважды, может быть негативно воспринято биржевиками. Но, как нам представляется, Пауэлл все же воздержится от четких сигналов, поэтому ожидания рынка от его выступления в Конгрессе завышены. Кроме основного фактора, связанного с риторикой ФРС, также на отдельные бумаги как на американском, так и на российском рынках, будет оказывать влияние стартующий сезон отчетности. Отметим, что прогнозы аналитиков в отношении прибыли компаний S&P 500 в последнее время ухудшились. В частности, как ожидается, прибыль во втором квартале могла снизиться на 0,2% в годовом выражении, по данным Refinitiv IBES. На российском рынке лучшие результаты на фоне сильного рубля продемонстрируют эмитенты с рублевой выручкой, а также золотодобывающие компании из-за роста цены на желтый металл. В то же время не все верят в перспективы дальнейшего подъема котировок золота. Российский рынок в ближайшее время в целом поддержат геополитическая премия в стоимости нефти и реинвестирование в акции части дивидендных выплат. Но в целом сезонный фактор летнего затишья будет негативно отражаться на объемах торгов", - полагает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.