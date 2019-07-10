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Главная / Мнения аналитиков / Риски для российской валюты смещены в сторону умеренного ослабления - "Нордеа Банк"
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10 июля 2019 года 11:24
Риски для российской валюты смещены в сторону умеренного ослабления - "Нордеа Банк"
"Риски для рубля по-прежнему смещены в сторону умеренного ослабления на фоне выступления Д. Пауэлла в Конгрессе США, в ходе которого глава американского регулятора может намекнуть на неготовность ФРС изменять ставку на июльском заседании. Тем не менее, Пауэлл, скорее всего, отметит, что ФРС готова будет снизить ставку в случае ухудшения данных по американской экономике, поэтому ожидания смягчения монетарной политики в США в среднесрочной перспективе продолжат оказывать поддержку всему блоку рисковых активов. Ограничивают риски для рубля и комфортные цены на нефть, которые приближаются к отметке $65/bbl. Кроме того, сегодня Минфин РФ предложит рынку 20 млрд руб. в виде ОФЗ с погашением в 2025 году. Министерство предложит участникам средний участок кривой, поэтому спрос на бумаги, вероятно, будет высоким. Этот фактор сегодня также окажет положительное влияние на динамику рубля. Отметим, что 15 и 19 июля состоятся выплаты дивидендов компаниями "Газпром нефть" и "Татнефть" на общую сумму более 100 млрд рублей, поэтому в ближайшие дни рубль может получить поддержку от конвертации валютной выручки в рубли на фоне подготовки к дивидендным выплатам", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".
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10 июля 2019 года 17:51
"К середине недели курс рубля укрепляется до уровней 63,3-63,5. Умеренному укреплению российской валюты способствует хотя и достаточно слабый, но оптимизм в рыночных настроениях, сформированный на фоне некоторого торгового сближения США и Китая. Более существенное воздействие транслируется в рынки... читать дальше
.10 июля 2019 года 17:25
Главным драйвером для рубля в ближайшее время станут действия ЦБ РФ по смягчению монетарной политики - ИК QBF
"Российский рубль в паре с долларом пока "дрейфует" в рамках коридора 62,5-64. В последние торговые дни наметилось некоторое ослабление нашей валюты, которое связано с глобальными тенденциями, доллар укрепляется ко всем мировым валютам, индекс доллара DXY вырос до 97,5 пункта. Хотелось бы обратить... читать дальше
.10 июля 2019 года 16:48
Показатели платежного баланса РФ за I полугодие указывают на уязвимость тренда на укрепление рубля - Альфа-банк
Показатели по платежному балансу РФ за первое полугодие 2019 года указывают на уязвимость тренда на укрепление рубля, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. "Результаты за второй квартал подтверждают наше осторожное отношение к курсу рубля. Большой профицит текущего... читать дальше
.10 июля 2019 года 16:15
На ближайшую перспективу все же не исключаем, что рубль к доллару может показать движение к отметкам 65-66 - "Открытие Брокер"
"Рубль демонстрирует внутридневное укрепление. К середине московских торгов баррель Brent стоит около 4172 руб. Минфин разместил на аукционе ОФЗ 26229 на 15,6 млрд рублей при спросе в 51,9 млрд. Однодневная ставка MosPrime поднялась на 0,01% - до уровня 7,62%, недельная снизилась до 7,71%... читать дальше
.10 июля 2019 года 15:43
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии немного снизились, но оставалась выше поддержек 2810 и 1390 пунктов по индексу МосБиржи и РТС соответственно. Торговля по-прежнему проходит в спокойном ключе, но внести коррективы в настроения может речь главы ФРС Джерома Пауэлла. Если позиция... читать дальше
.10 июля 2019 года 15:07
"Подушка валютной ликвидности, накопленная банковским сектором (по нашим оценкам, ~15 млрд долл.), позволит какое-то время сдерживать негативный эффект от предстоящего в 3-4 кв. оттока валютной ликвидности. По нашим оценкам, во 2П сальдо составит всего 14,1 млрд долл. (падение произойдет, главным... читать дальше
.10 июля 2019 года 14:38
"Пара USD/RUB стартовала в "красной зоне", после чего продолжила умеренно снижаться, вернувшись к минимуму предыдущей сессии. Пара EUR/RUB в среду открылась вверх, переписав вчерашнюю вершину, но затем опустилась в небольшой "минус", тем не менее, демонстрируя более сильную динамику на фоне роста... читать дальше
.10 июля 2019 года 13:57
"После того как накануне индекс доллара был совсем близок к обновлению трехнедельного максимума, в среду американская валюта корректируется к корзине шести основных валют. В частности, к окончанию первой половины дня индекс USD терял порядка 0,1%, в том числе пара евро/доллар укреплялась на 0,2%.... читать дальше
.10 июля 2019 года 13:08
Продажа 3,9% казначейских акций ОГК-2 компании "Мосэнерго" умеренно негативна для ОГК-2 - Газпромбанк
Продажа 3,9% казначейских акций "ОГК-2" компании "Мосэнерго" умеренно негативна для "ОГК-2", считают аналитики Газпромбанка Игорь Гончаров и Денис Степанов. Как говорится в обзоре банка, согласно сообщению "ОГК-2" и "Интерфакса", совет директоров "ОГК-2" одобрил две сделки по реализации акций:... читать дальше
.10 июля 2019 года 12:46
PPF Group предлагает 4,5% акций Polymetal в ходе ускоренного букбилдинга: негативно в краткосрочной перспективе - Альфа-банк
"Предложение владельца Polymetal PPF Group 21 млн акций в ходе процедуры ускоренного букбилдинга (соответствует примерно 4,5% уставного капитала компании) негативно для акций компании в краткосрочной перспективе. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на бумаги компании", - говорится в обзоре... читать дальше
.10 июля 2019 года 12:25
Рубль может остаться на текущем уровне только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств - Банк "Санкт-Петербург"
Большинство валют развивающихся стран снижалось к доллару США в среду утром, однако рубль находился в лидерах роста. Российскую валюту в том числе поддерживает дорожающая нефть. Вероятно, на динамику курса рубля существенно повлияет тональность риторики Дж. Пауэлла в рамках выступления в Конгрессе... читать дальше
.10 июля 2019 года 11:55
"Главное, что рынки ожидают услышать от главы ФРС Джерома Пауэлла, начинает ли Федрезерв цикл смягчения монетарной политики и насколько далеко он может зайти. Сигнал о возможности трех снижений ставки может вызвать позитив у инвесторов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, и подтолкнуть... читать дальше
.10 июля 2019 года 11:30
"По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, количество спекулятивных чистых длинных позиций в российском рубле на прошлой неделе выросло на 4 тыс., до 32 тыс. контрактов, вернувшись к средним уровням апреля–начала июня текущего года. Между тем это лишь на 4,5 тыс. меньше исторического... читать дальше
.10 июля 2019 года 11:03
"Нефть марки Brent завершила торговую сессию вторника ростом, добравшись до $64,49. Восходящая динамика сохраняется и на азиатской сессии среды, что повышает шансы на тестирование сопротивления $65 уже до конца сегодняшнего дня. Поддержку ценам оказывает рост напряженности на Ближнем Востоке. На... читать дальше
.10 июля 2019 года 10:28
"Рынок ОФЗ все еще не может определиться, что для него более значимо, - колебания настроений на внешних финансовых площадках (и, как следствие, курса рубля) или заряженность Банка России на более быстрое снижение ключевой ставки в ответ на мягкость данных по инфляции за июнь. В результате... читать дальше
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