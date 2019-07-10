Риски для российской валюты смещены в сторону умеренного ослабления - "Нордеа Банк"

"Риски для рубля по-прежнему смещены в сторону умеренного ослабления на фоне выступления Д. Пауэлла в Конгрессе США, в ходе которого глава американского регулятора может намекнуть на неготовность ФРС изменять ставку на июльском заседании. Тем не менее, Пауэлл, скорее всего, отметит, что ФРС готова будет снизить ставку в случае ухудшения данных по американской экономике, поэтому ожидания смягчения монетарной политики в США в среднесрочной перспективе продолжат оказывать поддержку всему блоку рисковых активов. Ограничивают риски для рубля и комфортные цены на нефть, которые приближаются к отметке $65/bbl. Кроме того, сегодня Минфин РФ предложит рынку 20 млрд руб. в виде ОФЗ с погашением в 2025 году. Министерство предложит участникам средний участок кривой, поэтому спрос на бумаги, вероятно, будет высоким. Этот фактор сегодня также окажет положительное влияние на динамику рубля. Отметим, что 15 и 19 июля состоятся выплаты дивидендов компаниями "Газпром нефть" и "Татнефть" на общую сумму более 100 млрд рублей, поэтому в ближайшие дни рубль может получить поддержку от конвертации валютной выручки в рубли на фоне подготовки к дивидендным выплатам", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".