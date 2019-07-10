Рынок ОФЗ все еще не может определиться, что для него более значимо - Росбанк

"Рынок ОФЗ все еще не может определиться, что для него более значимо, - колебания настроений на внешних финансовых площадках (и, как следствие, курса рубля) или заряженность Банка России на более быстрое снижение ключевой ставки в ответ на мягкость данных по инфляции за июнь. В результате последние 2 недели доходности гособлигаций находятся в режиме осцилляции, пусть и в относительно широком диапазоне. Сегодняшний первичный аукцион, где инвесторам будут предложены до 20 млрд руб. 6,5-летней серии 26229, вряд ли станет значимым событием для рынка. Более интересен новостной поток из США после обеда. Так, в 15:30 мск будет опубликован текст выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла перед одним из комитетов Палаты представителей, само же выступление состоится в 17:00 мск - возможны "реверансы" в сторону все еще сильной экономической статистики и сравнительно меньших рисков от "торговой войны" с Китаем. Также в 17:00 мск в другом комитете Палаты представителей состоятся слушания, посвященные "усилиям США по борьбе с дезинформацией со стороны РФ". Насколько мы понимаем из текста выступлений спикеров, данные слушания касаются IT-стороны вопроса", - отмечают в Росбанке.