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Главная  /  Мнения аналитиков  /  В случае выхода сильной статистики от Минэнерго США ждем закрепления нефти в диапазоне 64-66 долл./барр. - Промсвязьбанк
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10 июля 2019 года 10:11

В случае выхода сильной статистики от Минэнерго США ждем закрепления нефти в диапазоне 64-66 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Статистика от API поддерживает нефть ввиду сильного сокращения запасов сырой нефти (на 8,1 млн барр.). В случае выхода аналогичной сильной статистики от Минэнерго США ждем закрепления нефти в диапазоне 64-66 долл./барр. Также поддержка может быть за счет тропического шторма "Барри", который в течение 48 часов может сформироваться в Мексиканском заливе, где сосредоточено 17% всей добычи в Штатах (около 2 млн барр./день)", - указывает специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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