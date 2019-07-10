Ждем небольшого укрепления рубля на растущей нефти - Алор Брокер

"Рубль в паре с долларом уже несколько дней "болтается" в диапазоне 63,5-63,8. Внутренних идей пока нет. Существенно снизился приток валюты в страну из-за падения спроса на ОФЗ. Но при этом нет и распродаж бумаг со стороны нерезидентов. В таких условиях рублю остается лишь ориентироваться на курс доллара на мировом рынке. А там ситуация не очень позитивная для российской валюты. Пара евро-доллар вплотную "подкралась" к отметке 1,12, и ее пробой вниз способен очень быстро увести котировки в район 1,115. Впрочем, среднесрочные тренды на валютном рынке вполне могут определиться сегодня в ходе выступления главы ФРС в Сенате. До того времени мы ждем небольшого укрепления рубля на растущей нефти", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.