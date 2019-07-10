Рынок акций готов вновь подрасти - Алор Брокер

"Во вторник на рынке акций опять прошла вялая и безыдейная сессия. По итогам дня индекс МосБиржи не изменился. Но в какой-то мере это и хорошо: за последние три торговых дня рынок частично снял накопленную локальную перекупленность и в отсутствии желания продавать готов вновь подрасти. Поводы для позитивного открытия сегодня есть. Прежде всего подскочила нефть на сообщении Американского института нефти о снижении запасов за неделю на 8,1 млн баррелей. Сегодня более знаковую статистику по запасам опубликует Минэнерго США. Рынок ждет снижения показателя на 3,1 млн баррелей. Если реальное снижение будет большим (тем более, если окажется в районе 8 млн баррелей), нефть сможет перешагнуть отметку 66 долларов. После нашего закрытия подросли и американские индексы, закрыв образовавшуюся на старте торгов просадку. Сегодня фьючерсы на них торгуются около нуля. Рынки ждут сегодняшнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в американском Сенате, чтобы из его слов попытаться понять вероятность снижения ставки ФРС в ближайшее время", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

.

Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК, МТС