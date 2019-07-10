Рубль может упасть ниже 64 за доллар - ИФК "Солид"

"Рубль с высокой долей вероятности упадет ниже 64 за доллар, что связано как со статистикой (профицит внешней торговли в 1 полугодии снизился на 3,4%, отток капитала вырос в 2,5 раза, по данным ЦБ РФ), так и с предстоящим аукционом Минфина. Вновь будет предложен всего 1 выпуск на 20 млрд рублей, то есть активность, скорее всего, будет низкой", - отмечают аналитики ИФК "Солид".