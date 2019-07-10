Оснований для выхода из консолидации вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС пока нет - ИФ "Олма"

"Оснований для выхода из консолидации вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС пока не наблюдается. Участники глобального рынка не проявляют высокой активности, ожидая выступления главы ФРС в Конгрессе, которое пройдет в два этапа - сегодня (текст будет опубликован в 15:30 мск, выступление Дж. Пауэлла перед конгрессменами начнется в 17:00 мск) и завтра. Кроме того, сегодня в 21:00 мск будет опубликована стенограмма июньского заседания ФРС, а в 17:30 мск - еженедельные данные по запасам нефти в США. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации в диапазоне 63,5-64 по паре доллар-рубль", - считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.