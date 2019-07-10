JPMorgan поднял рекомендацию для GDR ММК до "покупать", для GDR НЛМК снизил до "держать"

JPMorgan поднял прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) с $10 до $11,5, прогнозная стоимость GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) была понижена с $30 до $28 за штуку, сообщает агентство Bloomberg.

Рекомендации для этих бумаг тоже изменились: для GDR ММК она была повышена до "покупать", а для GDR НЛМК - понижена до "держать".

Текущая стоимость GDR ММК составляет порядка $9, GDR НЛМК - $24,6.