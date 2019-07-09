Рынок акций РФ во вторник провел торги в консолидации в преддверии выступления главы ФРС США

Москва. 9 июля. Рынок акций РФ во вторник провел торги в консолидационных настроениях на фоне просевших мировых фондовых площадок и подросшей нефти в преддверии выступления в среду главы Федрезерва США Джерома Пауэлла; откат сдерживался подросшими бумагами "Газпрома", а в аутсайдерах выступили акции ПАО "Группа ЛСР" и "ФосАгро" из-за отсечки дивидендов на бирже с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс МосБиржи подрос всего на 0,11 пункта и составил 2822,66 пункта, индекс РТС просел до 1394,86 пункта (-0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,4%.

Доллар подрос до 63,75 рубля (+0,06 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "Мосбиржи" (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%).

Из-за отсечки дивидендов просели акции ПАО "Группа ЛСР" (-5,5%, до 746,4 рубля; дивиденды за 2018 год - 78 рублей на акцию), "ФосАгро" (-2,6%, до 2436 рублей; дивиденды за первый квартал 2019 года - 72 рубля на акцию).

Упали акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-5,9%, до 0,5115 рубля) на новостях о планах продажи компанией собственных акций, выкупленных ранее у акционеров. Как сообщила "ОГК-2", совет директоров компании согласовал реализацию 4 млрд 295 млн 819 тыс. 438 обыкновенных акций по "средневзвешенной цене, рассчитываемой по сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение одного торгового дня, на дату совершения сделки".

Одновременно совет "ОГК-2" согласовал приобретение 140 млн 229 тыс. 451 акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,7%), или 0,35% капитала генкомпании.

Обе компании входят в "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ), который рассматривает обмен казначейскими пакетами между компаниями "ОГК-2" (3,889% уставного капитала) и "Мосэнерго" (0,35% уставного капитала). Данные сделки планируется совершить на условиях, которые определят советы директоров "Мосэнерго" и "ОГК-2", сообщил ГЭХ.

Кроме того, в настоящее время "Газпром энергохолдинг" прорабатывает вопрос определения условий реализации и продажи указанных ценных бумаг, что позволит увеличить долю акций "ОГК-2" и "Мосэнерго" в свободном обращении и повысить их ликвидность.

Подорожали во вторник акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%, до 413,3 рубля), "Газпрома" (+0,7%, до 250,17 рубля), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%).

ИК "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Газпрома" с 230 рублей до 360 рублей за штуку, а акций "Газпром нефти" - с 380 рублей до 440 рублей, сообщается в обзоре компании.

Во вторник в Азии преобладало снижение индексов за исключением подросшей Японии (японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%), "минусует" Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,2-0,9%) и стабилизируется Америка (индекс S&P 500 теряет 0,1%, NASDAQ подрос на 0,2%).

Трейдеры по-прежнему прогнозируют, что ФРС уменьшит ставку на июльском заседании, однако ожидания ее снижения сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) резко упали.

В июне Федрезерв дал понять, что готов снизить ставку, чтобы поддержать экономический подъем в США в условиях торговых споров. Однако по данным Минтруда США, число рабочих мест в американской экономике в июне увеличилось на 224 тыс. при прогнозах роста на 160-165 тыс.

На этом фоне в центре внимания рынков - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Пауэлл представит доклад о денежно-кредитной политике в комитете Конгресса в среду в 17:00 МСК, а в четверг в это же время - в банковском комитете Сената.

Шансы на то, что США и Китай смогут достичь договоренностей в торговой сфере в ближайшем будущем, остаются низкими, поэтому эксперты возлагают надежды на Федрезерв, смягчение политики которого поддержало бы экономический рост.

Нефть к вечеру слабо "плюсует" после дневных попыток роста на сигналах усиления напряженности вокруг Ирана (цена Brent поднималась до $64,75 за баррель).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,26 за баррель (+0,2% и -0,2% в понедельник), августовская цена WTI - $57,82 за баррель (+0,3% и +0,3% накануне).

В минувшее воскресенье Иран официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий отметки в 3,67%. Ранее также стало известно, что британская BP развернула свой танкер British Heritage, направлявшийся в иранский порт Басра, из-за опасений его захвата Ираном в ответ на задержание Великобританией иранского танкера вблизи Гибралтара.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, мировые рынки акций ждут сигналов от ведущих центробанков, в том числе выступлений председателя ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе, которые состоятся в среду и четверг.

Wall Street Journal сообщила, что на текущей неделе представители США и КНР, ответственные за торговые переговоры, побеседуют по телефону - ранее сообщалось, что они встретятся в Пекине, поэтому данная новость не столь оптимистична. Во вторник состоится заседание министров финансов стран ЕС, также ожидаются выступления глав двух региональных банков ФРС и заместителя председателя Федрезерва Рэндалла Куорлза. В ночь на среду КНР представит данные по инфляции.

По словам старшего аналитика Альфа-банка Гельды Союнова, российский рынок акций во вторник перешел к консолидации при сокращении торговых оборотов, так как игроки ожидают выступления главы ФРС Пауэлла с докладом по монетарной политике в среду в Палате представителей Конгресса США.

Инвесторы опасаются, что Пауэлл может указать на преждевременность снижения ставок в США из-за перегрева на американском рынке труда. Фондовая Азия просела из-за роста геополитической напряженности. В частности, госдеп США допустил продажу американского вооружения в Тайвань, который рассматривается Китаем как собственная территория, отмечает эксперт.

Эксперт "Международного финансового центра" Дмитрий Иногородский полагает, что если рынки после пресс-конференции главы ФРС Пауэлла получат подтверждение скорого снижения процентной ставки, то фондовые индексы моментально взлетят, а индекс S&P 500 достигнет значения 3000 пунктов. Индекс МосБиржи пока подогревается ростом бумаг "Газпрома" и "НОВАТЭКа".

Начальник управления анализа рынков ИК "Открытие брокер" Константин Бушуев также отмечает, что рынки находятся под впечатлением от пятничной статистики с рынка труда США и опасений того, что ФРС отложит снижение коридора базовой ставки на заседании в конце июля. Спекуляции вокруг новых санкций против Ирана мало влияют на рынки. Российский рынок акций сохраняет локальную перекупленность, являясь одним из самых доходных в мире с начала года, поэтому периодическая фиксация прибыли в наиболее ликвидных бумагах вполне допустима.

"ОГК-2" заявила, что продаст часть казначейских акций на рынке для финансирования покупки акций "Мосэнерго". Позже "Газпром" (MOEX: GAZP) заявил, что обе подконтрольные "Газпром энергохолдингу" компании могут обменяться казначейскими пакетами. Давление на рубль в середине-конце июля может возрасти из-за вероятной конвертации части дивидендных выплат в валюту. Объем дивидендов российских компаний в этом году ожидается на 43% выше прошлого года, репатриация дивидендов нерезидентами может стать нагрузкой для рубля. С другой стороны, высокая доходность рубля пока защищает его от какого-либо резкого ослабления.

Цены на нефть продолжают попытки стабилизации после продления пакта ОПЕК+, но в целом рынок "черного золота" продолжает демонстрировать слабость. События вокруг Ирана немного подогрели цены, но вряд ли это продлится долго. Новости о возобновлении переговоров между США и Китаем в целом уже отыграны. Главным маяком для рынков теперь становится заседание ФРС 31 июля, на котором впервые за 10 лет может быть понижен коридор базовой ставки, отмечает Бушуев.

Как отмечают эксперты Forex Club, мировые рынки просели на фоне сохраняющихся опасений трудностей в переговорном процессе между США и Китаем по поводу торговли. Он должен начаться уже на текущей неделе в Пекине. Игроки рынков также ожидают сигналов от ФРС США о перспективах смягчения денежно-кредитной политики после недавно опубликованных сильных июньских данных по рынку труда.

Нефть во вторник умеренно подросла, но в целом осталась вблизи отметки $64 за баррель Brent на фоне противоречивых факторов. С одной стороны, давление на стоимость оказывают опасения по поводу спроса на энергоресурсы и сохраняется неопределенность в вопросе торговых отношений между США и Китаем. С другой - поддержка рынку нефти приходит от роста напряженности вокруг Ирана, который заявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке и наращивает обогащение урана, поскольку страны-члены соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить экономические договоренности в рамках соглашения.

Тем временем, добыча нефти в России в начале июля упала в район минимумов за 3 года - до 10,79 млн б/с против среднего уровня в 11,15 млн б/с, которые добывались в июне. Провал в добыче может быть связан с апрельским инцидентом, когда в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России в европейские страны через Белоруссию, попала загрязненная хлорными соединениями нефть, отмечают эксперты Forex Club.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в США индексы вечером во вторник показывают смешанную динамику (в "плюс" удалось выйти высокотехнологичному сектору NASDAQ). Инвесторы продолжают отыгрывать идею менее агрессивного снижения процентных ставок ФРС в июле, которая, вероятно, получит подтверждение в рамках выступлений главы центробанка в среду и четверг в Конгрессе. Кроме того, давление на настроения оказывало затишье в торговых переговорах США и Китая, которые должны возобновиться на этой неделе.

Нефть умеренно подросла и имеет все шансы для отскока вверх и тестирования сопротивления $66 за баррель Brent. В ближайшие дни внимание будет приковано к еженедельным данным по запасам, а также перспективам спроса, на которые может повлиять как политика ФРС, так и ход торговых переговоров США с Китаем.

Индексы МосБиржи и РТС сохранили поддержки 2810 и 1390 пунктов, оставаясь в коррекционной фазе, все еще не представляющей опасности для игроков на повышение. "Быкам" стоит насторожиться, если индексы закрепятся ниже 2780 и 1380 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В целом российские и американские фондовые индексы еще обладают некоторым потенциалом краткосрочной нисходящей коррекции, важным для "быков" сигналом будет не слишком жесткий тон заявлений главы ФРС Пауэлла, который при негативном сценарии может резко снизить мировой аппетит к риску.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник подешевели "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (-10,1%), бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,6%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-2,3%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-1,9%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+33,1%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+18%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+6,1% и +9,9% "префы"), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,8%), акции МГТС (MOEX: MGTS) (+2,4%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+2,1%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,414 млрд рублей (из них 8,143 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 6,404 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).