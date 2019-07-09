Евробонды РФ во вторник дешевеют в ожидании новых сигналов о действиях ФРС США

Москва. 9 июля. Котировки большинства российских еврооблигаций во вторник снижаются в связи со снижением интереса инвесторов к рисковым активам в ожидании дополнительной информации о возможных действиях ФРС США относительно процентной ставки на ближайшем заседании в конце июля после выхода лучших, чем ожидалось, данных по рынку труда.

Исключение составили евробонды с погашением в 2030 году, незначительно прибавившие по отношению к закрытию понедельника. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) демонстрируют почти полное отсутствие динамики, в итоге суверенные спреды лишь незначительно меняются к доходности базовых активов.

Цены российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК поднялись по отношению к закрытию 8 июля на 1 базисный пункт и составили 113,0% от номинала, что соответствует доходности 3,05% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню, составив 100,36% от номинала. Их доходность также осталась на прежнем уровне и составила 1,84% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 0,5 базисного пункта по сравнению с понедельником и составил 120,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 8 июля на 18 базисных пунктов - до 122,34% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 4,37% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 11 базисных пунктов - до 118,2% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 4,36% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году упали на 18 базисных пунктов, подешевев до 106,67% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта - до 3,64% годовых), с погашением в 2023 году - снизились на 8 базисных пунктов, до 107,02% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 3,07% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 24 базисных пункта - до 111,41% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 4,53% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году уменьшился на 19 базисных пунктов, до 103,48% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 3,74% годовых).

"Российские государственные еврооблигации на торгах вторника дешевеют, основным драйвером снижения бумаг до сих пор выступает пятничная статистика по рынку труда США, оказавшаяся сильнее ожиданий. Рынки жду выступлений Пауэлла перед Конгрессом позднее на этой неделе, в которых он может пролить свет на темпы снижения ставки, если, конечно, регулятор вообще будет готов пойти на этот шаг. Сильная статистика спутала карты, так как рынки уже заложились на снижение на 1 процентный пункт (базовой процентной ставки ФРС - прим. ИФ) до середины 2020 года, охладила энтузиазм и создала неопределенность", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.