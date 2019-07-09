На российском рынке все еще присутствует стабильный спрос на акции - БКС

"Открывшись во вторник вниз, российские фондовые индикаторы предприняли попытку роста, чему способствовало резкое восстановление нефтяных цен. Однако затем наш рынок перешел к умеренному снижению вслед за мировыми площадками. Большинство рисковых активов во вторник усилило нисходящую динамику из-за ухудшения геополитической обстановки, вызванного тем, что Госдеп США одобрил продажу Тайваню вооружения на $2,2 млрд. Это может поставить под угрозу переговоры между Вашингтоном и Пекином по торговой сделке, т. к. Китай считает Тайвань своей территорией, периодически выражая Штатам протест по поводу несогласованных с Пекином поставок оружия острову. Индекс МосБиржи в целом демонстрировал более сильную динамику благодаря снижению рубля. Во второй половине торгов российские фондовые индикаторы обновили дневные минимумы из-за ухудшения внешнего фона. Однако пока их динамика не выходит за рамки сформированных в последние сессии диапазонов. Учитывая, что на российском рынке все еще присутствует стабильный спрос на акции, в ближайшие сессии мы можем увидеть еще одну попытку обновления установленных на прошлой неделе рекордных уровней по нашим индексам. Однако российский рынок сохранит высокую чувствительность к внешним драйверам и вероятность более глубокой нисходящей коррекции остается высокой. В то же время мировые рынки сейчас сосредоточены на экономических данных, в особенности поступающих из США, т. к. после вышедшей в пятницу сильной статистики по американскому рынку труда уменьшилась вероятность снижения ставки ФРС на ближайшем заседании", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.