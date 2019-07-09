Динамика российских акций утром смешанная, индекс МосБиржи подрос на бумагах "Роснефти" и "Газпрома"

Москва. 9 июля. Рынок акций РФ утром во вторник дрейфует в боковике при смешанной динамике цен blue chips на фоне ослабления рубля и сохраняющейся негативной внешней конъюнктуры из-за сокращения ожиданий смягчения монетарной политики Федрезерва США уже в июле; индекс МосБиржи подрос на бумагах "Роснефти" и "Газпрома", упали из-за отсечки дивидендов на бирже с учетом расчетов "Т+2" акции ПАО "Группа ЛСР" и "ФосАгро".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2828,2 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1397,83 пункта (-0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,3%.

Доллар стоит 63,74 рубля (+0,04 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (+0,9%), "Газпрома" (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Мосбиржи" (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%).

Подешевели акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,3% и -2,9% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%).

Из-за отсечки дивидендов просели акции ПАО "Группа ЛСР" (-6,9%, до 735,8 рубля; дивиденды за 2018 год - 78 рублей на акцию), "ФосАгро" (-2,2%, до 2447 рублей; дивиденды за I квартал 2019 года - 72 рубля на акцию).

Упали акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-5,7%, до 0,5124 рубля) на новостях о планах продажи компанией собственных акций, выкупленных ранее у акционеров. Как сообщила ОГК-2, совет директоров компании согласовал реализацию 4 млрд 295 млн 819 тыс. 438 обыкновенных акций компании по "средневзвешенной цене, рассчитываемой по сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение одного торгового дня, на дату совершения сделки".

Одновременно совет "ОГК-2" согласовал приобретение 140 млн 229 тыс. 451 акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,6%) или 0,35% капитала генкомпании.

Фондовые индексы в США в понедельник снизились на 0,4-0,8% в связи с ослаблением ожиданий смягчения монетарной политики Федрезерва после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда за июнь.

Трейдеры по-прежнему прогнозируют, что ФРС уменьшит ставку на июльском заседании, однако ожидания ее снижения сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) резко упали.

В июне Федрезерв дал понять, что готов снизить ставку, чтобы поддержать экономический подъем в США в условиях торговых споров. Однако по данным Минтруда США, число рабочих мест в американской экономике в июне увеличилось на 224 тыс. человек, при прогнозах роста на 160-165 тыс.

На этом фоне в центре внимания рынков - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Пауэлл представит доклад о денежно-кредитной политике в комитете Конгресса в среду в 17:00 МСК, а в четверг в это же время - в банковском комитете Сената.

Шансы на то, что США и Китай смогут достичь договоренностей в торговой сфере в ближайшем будущем остаются низкими, поэтому эксперты возлагают надежды на Федрезерв, смягчение политики которым поддержало бы экономический рост.

Во вторник в Азии преобладало снижение индексов за исключением подросшей Японии (японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%), "минусуют" Европа (FTSE, CAC40, DAX теряют 0,2-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,5%).

Кроме того, во вторник дешевеет нефть, поскольку в отношении перспектив глобального экономического роста перевешивают сигналы усиления напряженности вокруг Ирана; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $63,91 за баррель (-0,3% и -0,2% в понедельник), августовская цена WTI - $57,36 за баррель (-0,5% и +0,3% накануне).

В минувшее воскресенье Иран официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий отметки в 3,67%. Ранее также стало известно, что британская BP развернула свой танкер British Heritage, направлявшийся в иранский порт Басра, из-за опасений его захвата Ираном в ответ на задержание Великобританией иранского танкера вблизи Гибралтара.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев, в ближайшие дни спекуляции на рынках будут вращаться вокруг США, где интерес представляет полугодовой доклад Пауэлла в Конгрессе, а также протокол июньского заседания ФРС (события состоятся в среду). Оба события будут важными для инвесторов, которые гадают, каким будет решение Федрезерва на заседании в конце июля. Для российских активов сигналы с этого фронта тоже интересны, поскольку подтверждение "голубиной" риторики регулятора придаст сил активам развивающегося сегмента, к которым относится Россия. В ожидании этих событий в ближайшее время торговая активность, вероятно, снизится повсеместно.

Внести коррективы в ситуацию может обстановка на рынке нефти, где цены могут подняться в случае эскалации конфликта вокруг Ирана, считает Тимофеев.

Начальник управления анализа рынков ИК "Открытие Брокер" Константин Бушуев также полагает, что спекуляции вокруг возможного снижения коридора ставки ФРС на заседании в конце июля остаются центральными на рынках. США пригрозили Ирану новыми санкциями, чем только усилили нервозность инвесторов.

Кроме того, рынок уже не столь оптимистичен по поводу переговоров США и КНР по торговым вопросам, хотя сам факт возвращения к ним обнадеживает. США готовы принять новые пошлины против товаров из Европы в наказание за субсидирование авиастроителей. Кроме того, переговоры не означают завершение торговой войны, поэтому риски рецессии в развитых странах, включая США, остаются. Данные с рынка труда США оказались в целом более оптимистичными, и с пятницы на рынке пошли спекуляции, что ФСР теперь возможно не будет снижать коридор базовой ставки в июле. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 2,035%. Центральной статистикой недели может стать публикация данных по инфляции в США в 15:30 МСК в четверг. В пятницу выйдут важные для рынка данные по внешней торговле Китая.

В целом, внешний фон не располагает к тому, чтобы российский рынок акций продолжил активно двигаться вверх. На этой неделе начался пик дивидендных отсечек, после чего до конца июля возможна активная репатриация объемных дивидендов, что может стать фактором давления на рубль. С 15 июля стартует сезон отчетов в США, отмечает аналитик.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также отмечает, что неплохая статистика по американскому рынку труда в конце прошедшей недели преподнесла инвесторам, ожидающим скорого понижения процентной ставки Федрезервом, неприятный сюрприз. На этом фоне ключевые мировые фондовые площадки скорректировались в пятницу и понедельник.

Текущая неделя в большей степени связана с действиями и заявлениями центральных банков. Уже в среду глава ФРС Пауэлл выступит с полугодовым докладом перед Палатой представителей и будут опубликованы протоколы с июньского заседания, что может как внести больше ясности в действия Центробанка при приближении к июльскому заседанию, так и подстегнуть рост волатильности на рынках. Сегодня же динамика мировых фондовых площадок вряд ли будет сильно выраженной, слишком большое значение инвесторы придают смягчению монетарного курса и, в связи с этим, занимают выжидательную позицию. К росту не располагают и нарастающие противоречия между США и Ираном. Что же касается торговых противостояний, встреча американских и китайских представителей, вероятно, состоится на этой неделе, но достоверной информации пока не последовало. Новый раунд переговоров мог бы поддержать мировые рынки.

В России дивидендный сезон перевалил за экватор, состоялись дивидендные отсечки в акциях "ЛУКОЙЛа", "РусГидро" и МТС, во вторник без дивидендов торгуются "Группа ЛСР" и "ФосАгро". Из крупных компаний остался "Газпром" (MOEX: GAZP), дивидендная отсечка по которому состоится на следующей неделе. Пока же рынок акций в большей степени будет реагировать на изменение внешнего фона и проторговывать диапазон 2800-2830 пунктов по индексу МосБиржи, считает Антонов.

Как отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, нефть Brent накануне поднималась до $65 за баррель на геополитическом факторе, однако на росте контракты вновь привлекли распродажи, что подтверждает сохранение нестабильности на сырьевых площадках. Иран начал обогащать уран выше разрешенной нормы на 1%, но пригрозил, что может достичь превышения на 20%. В ответ президент США Дональд Трамп призвал Тегеран быть осторожнее с заявлениями по поводу ядерной сделки. Не обошлось и без угрозы введения новых санкций. Для рынка нефти обострение этого конфликта подразумевает угрозу дальнейших перебоев в поставках, однако пока трейдеры реагируют на растущие риски сдержанно, не забывая об ухудшении перспектив мирового спроса.

Также сдерживающим рост фактором выступает укрепление доллара, и в контексте этого движения для рынков будут важны события среды, когда Пауэлл выступит с полугодовым докладом в Конгрессе, а Федрезерв опубликует протокол прошлого заседания. Если доллару не хватит "мягкости", его дальнейшее укрепление надавит на Brent. Пока же Brent вновь проторговывает уровень $64 за баррель, отмечает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,6% и +5,7% "префы"), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,5%).

Подешевели "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (-11%), бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,433 млрд рублей (из них 1,361 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 1,079 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").