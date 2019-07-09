Рубль слегка дешевеет к доллару и евро в ожидании новых сигналов о дальнейших действиях ФРС США

Москва. 9 июля. Доллар и евро немного укрепляются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов о возможных дальнейших действиях ФРС США относительно монетарной политики.

Курс доллара США составил 63,74 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,4 руб./EUR1, подорожав на 3,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,8 копейки - до 67,19 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 июля на 10,39 копейки, до 63,766 руб./$1, и уменьшил курс евро на 24,41 копейки, до 71,4626 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного снижается к доллару и евро на дневных торгах, так как все внимание рынков приковано к выступлению главы ФРС США Джерома Пауэлла с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса в среду и в банковском комитете Сената в четверг.

Американский центробанк подтвердил, что открыт к снижению базовой процентной ставки для стимулирования экономического подъема, говорится в докладе, однако он был подготовлен до публикации июньских данных о безработице в США, оказавшихся более сильными, чем ожидалось.

"В преддверии завтрашних выступления Пауэлла с докладом о денежно-кредитной политике в Конгрессе США и публикации протокола заседания FOMC от 18-19 июня американская валюта укрепляется на глобальных площадках. В свете сегодняшнего укрепления американской валюты на глобальных площадках уже в самое ближайшее время не исключены новые попытки тестирования отметки в 64 руб./$1. Однако глобальный уход от риска связан, прежде всего, с вновь усилившимися опасениями в отношении конфликта в мировой торговле. Вероятно, уже завтра комментарии главы ФРС и публикация протокола FOMC подтвердят ожидания участников рынка в отношении скорого снижения процентной ставки в США, что несколько улучшит аппетит инвесторов на глобальных площадках и скорректирует доллар", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Ключевым риском для российской валюты и валют emerging markets на этой неделе остаются выступления Пауэлла в Конгрессе США, в ходе которых глава ФРС вполне может сказать об отсутствии значимых причин для снижения ключевой ставки в июле после сильной статистики по рынку труда в США на прошлой неделе", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Цены на нефть перешли к росту в ходе торговой сессии во вторник, инвесторы ждут выступления главы ФРС Пауэлла. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,58% - до $64,48 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,52% - до $57,96 за баррель.

Шансы на то, что США и Китай смогут достичь договоренностей в торговой сфере в ближайшем будущем, остаются низкими, поэтому эксперты возлагают надежды на Федрезерв, смягчение политики которым поддержало бы экономический рост.

Инвесторы также следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где сохраняется напряженность. Как стало известно, британская BP развернула свой танкер British Heritage, направлявшийся в иранский порт Басра, из-за опасений его захвата Ираном в ответ на задержание Великобританией иранского танкера вблизи Гибралтара.

Как сообщалось, власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали в минувший четверг танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии. Глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил Великобританию в пиратстве в связи с инцидентом с танкером.

Банк России во вторник, 9 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 900 млрд рублей (при лимите 900 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 26,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,44% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 2 июля, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 77,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 180 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 77,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых.

Кроме того, Банк России 9 июля провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 460 млрд рублей (при лимите 460 млрд рублей и предложении 629,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,33% годовых.

"На локальном рынке к окончанию периода усреднения обязательных резервов в ЦБ (сегодня) у банков скопился избыток рублевой ликвидности, что вынудило регулятора провести в понедельник депозитные операции "тонкой настройки" впервые с 7 мая текущего года. При этом предложенного регулятором лимита на 300 млрд рублей участникам аукциона не хватило (объем предложения составил 543,9 млрд рублей), и сегодня ЦБ провел повторный депозитный аукцион "овернайт", увеличив лимит до 460 млрд рублей. Впрочем, регулятор несколько сократил лимит на недельном депозитном аукционе, предложив банкам к размещению 900 млрд рублей против 1,08 трлн рублей, размещенных неделей ранее", - подчеркнул Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая осталась на прежнем уровне - 7,73% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,61% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились на 1 б.п. - до 7,83% и 7,98% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 8,04% годовых.