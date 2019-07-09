Цены на нефть снижаются

Американские фондовые индексы снизились в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник.

Американские фондовые индексы снизились в понедельник в связи с ослаблением ожиданий смягчения политики Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда за июнь.

Трейдеры по-прежнему прогнозируют, что Федрезерв уменьшит ставку на июльском заседании, однако ожидания ее снижения сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) резко упали.

В центре внимания рынков - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Пауэлл представит доклад о денежно-кредитной политике в комитете Конгресса в среду в 17:00 МСК, а в четверг в это же время - в банковском комитете Сената.

Шансы на то, что США и Китай смогут достичь договоренностей в торговой сфере в ближайшем будущем остаются низкими, поэтому эксперты возлагают надежды на Федрезерв, смягчение политики которым поддержало бы экономический рост

Как сообщило в минувшую пятницу Минтруда США, число рабочих мест в американской экономике в июне увеличилось на 224 тыс. человек, причем результат превзошел все ожидания. Консенсус-прогноз экспертов, по данным Trading Economics, предусматривал рост числа рабочих мест на 160 тыс. Лучший прогноз составлял 171 тыс.

Безработица в США выросла до 3,7% с майского уровня в 3,6%, который являлся минимумом с 1969 года, на фоне общего увеличения численности занятого населения.

"Американская экономика создала больше рабочих мест в июле, чем в любой другой месяц этого года. В результате финансовые рынки учли в котировках пониженную вероятность значительных сокращений ставок, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Лэнг. - Наши экономисты по-прежнему ожидают снижения ставки Федеральным резервом в конце июля, но теперь все внимание будет приковано к председателю ФРС Джерому Пауэллу и его заявлениям в среду".

Стоимость акций Boeing Co. упала в понедельник на 1,3% на информации об отказе саудовской бюджетной авиакомпании flyadeal от заказа самолетов 737 MAX в пользу Airbus A320.

Цена бумаг Apple Inc. снизилась на 2,1% вслед за ухудшением рекомендаций для акций компании аналитиками Rosenblatt Securities до "продавать" с "нейтрально".

Капитализация Alphabet Inc. опустилась на 1,4%. По данным газеты New York Post, Алан Мулалли, входящий в совет директоров Alphabet, ведет переговоры с оператором спутникового телевидения Dish о создании совместной компании в сфере мобильной связи.

Котировки акций Applied Materials Inc. опустились на 1,2%, Lam Research Inc. - на 2% после того, как аналитики D.A. Davidson снизили рекомендации для них до "продавать" вместе с ухудшением прогноза для всей отрасли производства оборудования для выпуска полупроводников.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка уменьшился на 0,4% - до 26806,14 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 0,5% - до 2975,95 пункта.

Значение Nasdaq Composite потерял 0,8%, составив 8098,38 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются во вторник вслед за американским рынком акций, опустившимся накануне в связи с ослаблением ожиданий смягчения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Гонконгский Hang Seng теряет в ходе торгов 0,7%, китайский Shanghai Composite - 0,6%, южнокорейский KOSPI - 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%, японский Nikkei 225 прибавляет 0,1%.

Трейдеры по-прежнему прогнозируют, что Федрезерв уменьшит ставку на июльском заседании, однако ожидания ее снижения сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) резко упали после публикации в пятницу данных по рынку труда США, оказавшихся существенно лучше ожиданий.

В центре внимания инвесторов - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Пауэлл представит доклад о денежно-кредитной политике в комитете Конгресса в среду в 17:00 МСК, а в четверг в это же время - в банковском комитете Сената.

В июне Федрезерв дал понять, что готов снизить ставку, чтобы поддержать экономический подъем в США в условиях торговых споров, и эксперты возлагают большие надежды на американский ЦБ, поскольку шансы на то, что Вашингтон и Пекин смогут достичь договоренностей в торговой сфере в ближайшем будущем остаются низкими.

Котировки акций производителей электроники опускаются вслед за ухудшением рекомендаций для бумаг американской Apple Inc. экспертами Rosenblatt Securities до "продавать" с "нейтрально". Аналитик Rosenblatt Цзюнь Чжан ожидает "существенного ухудшения" бизнеса Apple в следующие 6-12 месяцев, отмечая разочаровывающие тренды в плане продаж компании.

Котировки бумаг японских Sony, Keyence, Murata Manufacturing и Tokyo Electron теряют в ходе торгов соответственно 0,7%, 1,3%, 2,1% и 2,2%, тайваньской Taiwan Semiconductor - 0,2%.

Акции телекоммуникационных компаний страны дорожают: KDDI - на 2,3%, SoftBank - на 0,4%.

Тем временем в Гонконге, где недавно прошли протесты против закона об экстрадиции, сохраняется напряженная обстановка. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила, что законопроект об экстрадиции с поправками, которые предлагались властями специального административного района, более не существует.

По ее словам, беспокойство населения по поводу того, что рассмотрение поправок может быть возобновлено, не имеет под собой оснований. "Подчеркиваю, таких планов не существует, законопроект мертв", - сказала она во вторник журналистам.

Тем не менее, организаторы протестных выступлений готовятся к новым акциям, заявляя об отсутствии доверия к администрации.

Стоимость бумаг страховой компании AIA Group в Гонконге опустилась на 1%, автопроизводителя Geely - на 4,4%.

Цены на нефть опускаются во вторник: опасения в отношении перспектив глобального экономического роста перевешивают сигналы усиления напряженности вокруг Ирана.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $63,96 за баррель, что на $0,15 (0,23%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $64,11 за баррель, опустившись на $0,12 (0,19%).

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,2 (0,35%) - до $57,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,15 (0,26%), до $57,66 за баррель.

В центре внимания трейдеров - выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Пауэлл представит доклад о денежно-кредитной политике в комитете Конгресса в среду в 17:00 МСК, а в четверг в это же время - в банковском комитете Сената.

Шансы на то, что США и Китай смогут достичь договоренностей в торговой сфере в ближайшем будущем остаются низкими, поэтому эксперты возлагают надежды на Федрезерв, смягчение политики которым поддержало бы экономический рост.

"Инвесторы и трейдеры хотели бы услышать, какого направления намерен придерживаться Федрезерв, прежде чем принимать дальнейшие решения", - отмечает аналитик по сырьевому сектору HI Investment & Futures Corp. в Сеуле Сунгхил Вил Юн.

"Опасения, связанные с возможностью ослабления темпов роста мировой экономики, кажется, в данный момент перевешивают такие важные события, как усиление напряженности на Ближнем Востоке", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

В минувшее воскресенье Иран официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. Это может вынудить Европу также ввести санкции в отношении Ирана, отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

"Потенциальные европейские санкции, однако, не окажут прямого влияния на объем поставок нефти из Ирана, поскольку страны Европы не закупали иранскую нефть с конца 2018 года из-за действия американских санкций", - цитирует аналитика MarketWatch.

Ранее также стало известно, что британская BP развернула свой танкер British Heritage, направлявшийся в иранский порт Басра, из-за опасений его захвата Ираном в ответ на задержание Великобританией иранского танкера вблизи Гибралтара.