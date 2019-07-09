Рынок рублевых корпоративных бондов во вторник может продолжить умеренное сползание вниз

Москва. 9 июля. Рынок рублевых корпоративных облигаций во вторник может продолжить умеренное сползание вниз на фоне продолжающегося ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за сокращения ожиданий смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США уже в июле, полагают аналитики.

Фондовые индексы в США в понедельник снизились на 0,4-0,8% после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда за июнь, что заставило участников рынка сомневаться в скором существенном ослаблении монетарной политики Федрезервом.

Трейдеры по-прежнему прогнозируют, что ФРС уменьшит ставку на июльском заседании, однако ожидания ее снижения сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) резко упали.

В июне Федрезерв дал понять, что готов снизить ставку, чтобы поддержать экономический подъем в США в условиях торговых споров. Однако по данным Минтруда США, число рабочих мест в американской экономике в июне увеличилось на 224 тыс. человек при прогнозах роста на 160-165 тыс.

На этом фоне в центре внимания рынков - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Пауэлл представит доклад о денежно-кредитной политике в комитете Конгресса в среду в 17:00 МСК, а в четверг в это же время - в банковском комитете Сената.

Шансы на то, что США и Китай смогут достичь договоренностей в торговой сфере в ближайшем будущем остаются низкими, поэтому эксперты возлагают надежды на Федрезерв, смягчение политики которым поддержало бы экономический рост.

Во вторник в Азии также продолжает преобладать снижение индексов за исключением подросшей Японии (японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite проседает на 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет почти 0,4%).

Кроме того, во вторник дешевеет нефть, поскольку в отношении перспектив глобального экономического роста перевешивают сигналы усиления напряженности вокруг Ирана.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:35 МСК составила $63,92 за баррель (-0,3% и -0,2% в понедельник), августовская цена WTI - $57,42 за баррель (-0,4% и +0,3% накануне).

В минувшее воскресенье Иран официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий отметки в 3,67%. Ранее также стало известно, что британская BP развернула свой танкер British Heritage, направлявшийся в иранский порт Басра, из-за опасений его захвата Ираном в ответ на задержание Великобританией иранского танкера вблизи Гибралтара.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник сократилась по сравнению с пятницей вдвое, опустившись ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 6,35 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,161 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций показали умеренно негативную динамику на фоне общемировой коррекции из-за ожиданий, что ФРС США не станет спешить со смягчением монетарной политики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 июля снизился на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня 0,04%, поднявшись до 614,38 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Роснефть-04" (-0,97%), "ВБРР 001Р-01" (-0,51%) и "Роснефть 002Р-05" (-0,4%), а в лидерах роста - облигации "РЖД 001P-02R" (+1,68%), "МТС-001P-07" (+0,22%) и "Сбербанк 001-03R" (+0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) 9 июля с 11:00 до 15:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии БО-П02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,50-9,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,73-9,99% годовых. Купоны полугодовые, ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 6-го и 8-го купонов и 50% от номинала в дату выплаты 10-го купона. Техническое размещение выпуска запланировано на 19 июля.

АО "МХК "ЕвроХим" 10 июля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии БО-001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,90-8,00%, ему соответствует доходность к погашению 8,06-8,16% годовых. Техническое размещение запланировано на 18 июля.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) 15 июля проведет размещение облигаций серий БСО-П02 и БСО-П03 объемом по 300 млн рублей каждая по открытой подписке. Бумаги имеют три годовых купона: ставка 1-3-го купонов облигаций серии БСО-П02 установлена в размере 4,5% годовых, серии БСО-П03 - в размере 4% годовых. Облигации будут размещаться в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом до 200 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в январе 2017 года. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет. Сами выпуски зарегистрированы биржей 5 июля под номерами 4B020201978B001P и 4B020301978B001P соответственно.

ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") 25 июля начнет размещение выпуска облигаций серии 001Р-16 объемом 500 млн рублей по закрытой подписке. Ставка 1-го купона - 5,3% годовых, купоны годовые. Срок обращения облигаций - около 27 лет (9 тыс. 855 дней). Эмитент завершит размещение облигаций не позднее чем через 10 дней после начала размещения. У выпуска амортизационная система погашения. Эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% от номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Облигации размещаются в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

Также "Автодор" утвердил параметры выпуска облигаций серии БО-002Р-04 объемом 8,3 млрд рублей. Облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 66 млрд рублей, погашение состоится на 580-й день с даты начала размещения, то есть примерно через 1,5 года. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 30 лет.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 002Р-08 с офертой через 5 лет на уровне 7,95% годовых, объем размещения был увеличен до 25 млрд рублей с ранее объявленных 15 млрд рублей. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 8,11% годовых. Купоны у бондов полугодовые, техническое размещение бумаг запланировано на 15 июля.