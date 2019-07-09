Следующая цель британского фунта - 1,2 к доллару США - ИК QBF

"Сегодня британский фунт достиг минимального значения по отношению к доллару с апреля 2017 года - 1,2440. Понятно, что главным драйвером, толкающим фунт вниз, является полная безрезультатность переговоров Великобритании и Европейского союза. Перспективы жесткого брекзита заставляют многих инвесторов выходить из британских активов, таким образом, создается постоянное давление на британскую валюту, которое усиливается мрачной макроэкономической картиной. Судя по последним данным, британская экономика быстрыми темпами уходит в рецессию: промышленный PMI опустился до 48 пунктов, падают продажи недвижимости, цены на недвижимость, снижаются розничные продажи, в июне минус 1,3%. В такой обстановке у Банка Англии только одна дорога - дорога к нулевым ставкам, а возможно, и к расширению операций QE (особенно учитывая перспективы таких операций со стороны ЕЦБ). Поэтому фунт обречен дальше падать и с фундаментальной точки зрения, и с технической. Следующая цель - 1,2 к доллару США", - указывает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.