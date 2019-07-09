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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Покупки акций на текущем фоне не оправданы, но и ждать существенной коррекции пока не приходится - ИК "ФИНАМ"
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09 июля 2019 года 16:43
Покупки акций на текущем фоне не оправданы, но и ждать существенной коррекции пока не приходится - ИК "ФИНАМ"
"Индекс "Московской Биржи" практически без изменений к вчерашнему закрытию - 2823 пункта, валютный индекс РТС снижается на 0,3%, до 1395 пунктов. Покупки на текущем фоне не оправданы, но и ждать существенной коррекции пока не приходится", - отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.
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09 июля 2019 года 19:35
Москва. 9 июля. Доллар стабилен, евро слегка повышается на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль слабо дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов о возможных дальнейших действиях ФРС США относительно изменения процентной ставки. читать дальше
.09 июля 2019 года 19:25
Москва. 9 июля. Рынок акций РФ во вторник провел торги в консолидационных настроениях на фоне просевших мировых фондовых площадок и подросшей нефти в преддверии выступления в среду главы Федрезерва США Джерома Пауэлла; откат сдерживался подросшими бумагами "Газпрома", а в аутсайдерах выступили акции ПАО "Группа ЛСР" и "ФосАгро" из-за отсечки дивидендов на бирже с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.09 июля 2019 года 19:12
Москва. 9 июля. Котировки большинства российских еврооблигаций во вторник снижаются в связи со снижением интереса инвесторов к рисковым активам в ожидании дополнительной информации о возможных действиях ФРС США относительно процентной ставки на ближайшем заседании в конце июля после выхода лучших, чем ожидалось, данных по рынку труда. читать дальше
.09 июля 2019 года 19:02
"Открывшись во вторник вниз, российские фондовые индикаторы предприняли попытку роста, чему способствовало резкое восстановление нефтяных цен. Однако затем наш рынок перешел к умеренному снижению вслед за мировыми площадками. Большинство рисковых активов во вторник усилило нисходящую динамику... читать дальше
.09 июля 2019 года 18:41
"Сегодня британский фунт достиг минимального значения по отношению к доллару с апреля 2017 года - 1,2440. Понятно, что главным драйвером, толкающим фунт вниз, является полная безрезультатность переговоров Великобритании и Европейского союза. Перспективы жесткого брекзита заставляют многих... читать дальше
.09 июля 2019 года 18:20
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея Bank of America Corporation: покупка от текущих уровней: $29,26, целевой уровень - $30,9, стоп-лосс: $28,4, ожидаемая доходность: +6%; временной горизонт удержания... читать дальше
.09 июля 2019 года 17:46
"Мы понизили прогноз инфляции по итогам года с 4,5% до 3,8-4,2%. После выхода данных за август и сентябрь мы сможем сузить прогнозный диапазон. В целом мы считаем все более вероятным, что годовая инфляция в конце года будет близка к нижней границе текущего прогнозного диапазона ЦБ (4,2-4,7%) или... читать дальше
.09 июля 2019 года 16:00
"К середине дня индекс МосБиржи демонстрировал нейтральную динамику (+0,02%, 2822,98 пункта) после двух торговых сессий снижения. Индекс РТС терял 0,26%, вернувшись на уровень 1395,95 пункта. В целом рынки находятся под впечатлением от пятничной статистики с рынка труда США и опасений того, что... читать дальше
.09 июля 2019 года 15:37
Москва. 9 июля. Доллар и евро немного укрепляются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов о возможных дальнейших действиях ФРС США относительно монетарной политики. читать дальше
.09 июля 2019 года 15:13
В преддверии выступления Дж. Пауэлла с докладом о ДКП в Конгрессе США и публикации протокола заседания FOMC от 18-19 июня американская валюта укрепляется на глобальных площадках, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. К середине дня во... читать дальше
.09 июля 2019 года 14:37
"Утром нефтяные цены находились под давлением, символически обновив минимум понедельника, но после консолидации резко ушли вверх в начале российской сессии. В данный момент Brent прибавляет 1,2% около отметки $64,7. Котировки нефти вновь "мечутся" между двумя сильными противоположными драйверами.... читать дальше
.09 июля 2019 года 14:02
"По итогам июня годовая инфляция замедлилась до 4,7%, это верхняя граница прогноза ЦБ по инфляции на конец года. Стремительное замедление годовой инфляции в июне дает возможность рассчитывать на снижение ключевой ставки на заседании в конце июля, правда, мы полагаем, что ЦБ может снизить ставку... читать дальше
.09 июля 2019 года 13:33
Ожидаем ослабления рубля из-за влияния фактора сезонности на платёжный баланс и коррекции цен на нефть - Банк "Санкт-Петербург"
"В среднесрочной перспективе мы ожидаем ослабления рубля из-за влияния фактора сезонности на платёжный баланс и коррекции нефтяных котировок. По нашим оценкам, на горизонте полгода приток валюты по текущему счету почти полностью уйдет на покупки валюты, осуществляемые ЦБ РФ и Минфином в рамках... читать дальше
.09 июля 2019 года 13:08
Какие-то новые истории, способные изменить текущее относительное равновесие валютного рынка, выделить сложно - РФПИ
"Какие-то новые истории, способные изменить текущее относительное равновесие валютного рынка, выделить сложно. В качестве краткосрочного риска для длинных позиций в рубле все видят возможные дивидендные конверсии от нерезидентов, но мы по-прежнему считаем, что кроме краткосрочной волатильности... читать дальше
.09 июля 2019 года 13:02
(добавлен текст после 2-го абзаца) Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций VEON с $2,7 до $3,8 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". По... читать дальше
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