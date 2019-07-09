Нефть резко восстановилась - БКС

"Утром нефтяные цены находились под давлением, символически обновив минимум понедельника, но после консолидации резко ушли вверх в начале российской сессии. В данный момент Brent прибавляет 1,2% около отметки $64,7. Котировки нефти вновь "мечутся" между двумя сильными противоположными драйверами. С одной стороны, намерение Ирана нарушить ограничения, наложенные на его ядерную программу Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), увеличивает риски обострения ситуации на Ближнем Востоке. С другой стороны, угроза ослабления глобального нефтяного спроса из-за проблем мировой экономики способствует пессимизму участников рынка нефти. Также повлиять на дальнейшую динамику нефтяных котировок может еженедельная отраслевая статистика. Сегодня в 23:30 мск свои данные представит Американский институт нефти, а завтра (в 17:30 мск) Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 3,6 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 0,2 млн барр." - отмечают в "БКС Брокер".