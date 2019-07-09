BofA-ML поднял рекомендацию для ADS VEON до "покупать" и оценку в 1,4 раза

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Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций VEON с $2,7 до $3,8 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS VEON, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $3,5 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,11 за штуку.