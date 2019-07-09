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Главная / Мнения аналитиков / Нефтяные котировки сохраняют комфортные уровни - "Нордеа Банк"
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09 июля 2019 года 12:43
Нефтяные котировки сохраняют комфортные уровни - "Нордеа Банк"
"Преимущественно нейтральная динамика рисковых активов на глобальных площадках отражается и в движении фьючерсов на нефть, которые торгуются в довольно узких диапазонах. Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Накануне представитель иранской армии отметил, что Тегеран не оставит без ответа задержание своего танкера вблизи Гибралтара. Напомним, что 4 июля танкер Ирана был задержан британскими властями за транспортировку сырья в Сирию, которая находится под экономическими санкциями ЕС. Сегодня внимание участников рынка привлечет публикация предварительных данных по коммерческим запасам нефти в США от API. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают увидеть снижение запасов сырья на 2,5 mb. В случае реализации данного сценария нефтяные контракты могут получить дополнительную поддержку в вечерние часы", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".
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09 июля 2019 года 19:35
Москва. 9 июля. Доллар стабилен, евро слегка повышается на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль слабо дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов о возможных дальнейших действиях ФРС США относительно изменения процентной ставки. читать дальше
.09 июля 2019 года 19:25
Москва. 9 июля. Рынок акций РФ во вторник провел торги в консолидационных настроениях на фоне просевших мировых фондовых площадок и подросшей нефти в преддверии выступления в среду главы Федрезерва США Джерома Пауэлла; откат сдерживался подросшими бумагами "Газпрома", а в аутсайдерах выступили акции ПАО "Группа ЛСР" и "ФосАгро" из-за отсечки дивидендов на бирже с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.09 июля 2019 года 19:12
Москва. 9 июля. Котировки большинства российских еврооблигаций во вторник снижаются в связи со снижением интереса инвесторов к рисковым активам в ожидании дополнительной информации о возможных действиях ФРС США относительно процентной ставки на ближайшем заседании в конце июля после выхода лучших, чем ожидалось, данных по рынку труда. читать дальше
.09 июля 2019 года 19:02
"Открывшись во вторник вниз, российские фондовые индикаторы предприняли попытку роста, чему способствовало резкое восстановление нефтяных цен. Однако затем наш рынок перешел к умеренному снижению вслед за мировыми площадками. Большинство рисковых активов во вторник усилило нисходящую динамику... читать дальше
.09 июля 2019 года 18:41
"Сегодня британский фунт достиг минимального значения по отношению к доллару с апреля 2017 года - 1,2440. Понятно, что главным драйвером, толкающим фунт вниз, является полная безрезультатность переговоров Великобритании и Европейского союза. Перспективы жесткого брекзита заставляют многих... читать дальше
.09 июля 2019 года 18:20
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея Bank of America Corporation: покупка от текущих уровней: $29,26, целевой уровень - $30,9, стоп-лосс: $28,4, ожидаемая доходность: +6%; временной горизонт удержания... читать дальше
.09 июля 2019 года 17:46
"Мы понизили прогноз инфляции по итогам года с 4,5% до 3,8-4,2%. После выхода данных за август и сентябрь мы сможем сузить прогнозный диапазон. В целом мы считаем все более вероятным, что годовая инфляция в конце года будет близка к нижней границе текущего прогнозного диапазона ЦБ (4,2-4,7%) или... читать дальше
.09 июля 2019 года 16:43
Покупки акций на текущем фоне не оправданы, но и ждать существенной коррекции пока не приходится - ИК "ФИНАМ"
"Индекс "Московской Биржи" практически без изменений к вчерашнему закрытию - 2823 пункта, валютный индекс РТС снижается на 0,3%, до 1395 пунктов. Покупки на текущем фоне не оправданы, но и ждать существенной коррекции пока не приходится", - отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав... читать дальше
.09 июля 2019 года 16:00
"К середине дня индекс МосБиржи демонстрировал нейтральную динамику (+0,02%, 2822,98 пункта) после двух торговых сессий снижения. Индекс РТС терял 0,26%, вернувшись на уровень 1395,95 пункта. В целом рынки находятся под впечатлением от пятничной статистики с рынка труда США и опасений того, что... читать дальше
.09 июля 2019 года 15:37
Москва. 9 июля. Доллар и евро немного укрепляются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов о возможных дальнейших действиях ФРС США относительно монетарной политики. читать дальше
.09 июля 2019 года 15:13
В преддверии выступления Дж. Пауэлла с докладом о ДКП в Конгрессе США и публикации протокола заседания FOMC от 18-19 июня американская валюта укрепляется на глобальных площадках, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. К середине дня во... читать дальше
.09 июля 2019 года 14:37
"Утром нефтяные цены находились под давлением, символически обновив минимум понедельника, но после консолидации резко ушли вверх в начале российской сессии. В данный момент Brent прибавляет 1,2% около отметки $64,7. Котировки нефти вновь "мечутся" между двумя сильными противоположными драйверами.... читать дальше
.09 июля 2019 года 14:02
"По итогам июня годовая инфляция замедлилась до 4,7%, это верхняя граница прогноза ЦБ по инфляции на конец года. Стремительное замедление годовой инфляции в июне дает возможность рассчитывать на снижение ключевой ставки на заседании в конце июля, правда, мы полагаем, что ЦБ может снизить ставку... читать дальше
.09 июля 2019 года 13:33
Ожидаем ослабления рубля из-за влияния фактора сезонности на платёжный баланс и коррекции цен на нефть - Банк "Санкт-Петербург"
"В среднесрочной перспективе мы ожидаем ослабления рубля из-за влияния фактора сезонности на платёжный баланс и коррекции нефтяных котировок. По нашим оценкам, на горизонте полгода приток валюты по текущему счету почти полностью уйдет на покупки валюты, осуществляемые ЦБ РФ и Минфином в рамках... читать дальше
.09 июля 2019 года 13:08
Какие-то новые истории, способные изменить текущее относительное равновесие валютного рынка, выделить сложно - РФПИ
"Какие-то новые истории, способные изменить текущее относительное равновесие валютного рынка, выделить сложно. В качестве краткосрочного риска для длинных позиций в рубле все видят возможные дивидендные конверсии от нерезидентов, но мы по-прежнему считаем, что кроме краткосрочной волатильности... читать дальше
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