Нефтяные котировки сохраняют комфортные уровни - "Нордеа Банк"

"Преимущественно нейтральная динамика рисковых активов на глобальных площадках отражается и в движении фьючерсов на нефть, которые торгуются в довольно узких диапазонах. Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Накануне представитель иранской армии отметил, что Тегеран не оставит без ответа задержание своего танкера вблизи Гибралтара. Напомним, что 4 июля танкер Ирана был задержан британскими властями за транспортировку сырья в Сирию, которая находится под экономическими санкциями ЕС. Сегодня внимание участников рынка привлечет публикация предварительных данных по коммерческим запасам нефти в США от API. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают увидеть снижение запасов сырья на 2,5 mb. В случае реализации данного сценария нефтяные контракты могут получить дополнительную поддержку в вечерние часы", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".