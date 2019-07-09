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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / По паре евро/доллар пока больше преимуществ у "медведей" - FxPro
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09 июля 2019 года 11:37
По паре евро/доллар пока больше преимуществ у "медведей" - FxPro
"Единая валюта "топчется" вблизи 1,1200. Пара евро/доллар была отброшена к этим отметкам в пятницу, однако курсирует вблизи них в ожидании последующих сигналов со стороны ФРС. При этом динамика смещена в сторону снижения. Со стороны теханализа с первых чисел июля каждый последующий внутридневной максимум был ниже предыдущего, отражая преобладание продавцов. Спокойный ход торгов может продолжаться вплоть до уровней вблизи 1,1100 - области минимумов с апреля, где пара несколько раз получала поддержку. Это обещает стать важной схваткой между "быками" и "медведями", и пока больше преимуществ у последних", - отмечают аналитики FxPro.
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09 июля 2019 года 12:43
"Преимущественно нейтральная динамика рисковых активов на глобальных площадках отражается и в движении фьючерсов на нефть, которые торгуются в довольно узких диапазонах. Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Накануне представитель иранской... читать дальше
.09 июля 2019 года 12:28
ank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций VEON с $2,7 до $3,8 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". читать дальше
.09 июля 2019 года 12:03
"Нефть марки Brent продолжает консолидироваться в районе $64 за баррель. Фундаментальной фон по-прежнему остается на стороне покупателей, создавая условия для возобновления восходящей динамики и закрепления выше $65 за баррель. Участники рынка продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке и... читать дальше
.09 июля 2019 года 11:23
"Нефтяные фьючерсы утром снижаются менее чем на 0,5% после неспособности удержаться в уверенном "плюсе" накануне. Котировки остаются выше ближайших краткосрочных поддержек 62,50 долл. для Brent и 55,50 долл. для WTI, но в то же время не решаются преодолеть сопротивления 66 долл. и 60 долл.... читать дальше
.09 июля 2019 года 11:05
"Нефтяные котировки в начале недели остались в районе прежних уровней при сохранении информационного фона. Фьючерсы на американский сорт WTI показали опережающую динамику, что привело к незначительному сужению спреда между сортами с $6,6 до $6,4 за баррель. Фьючерсы на Brent во второй половине... читать дальше
.09 июля 2019 года 10:44
Настроение инвесторов в отношении российских евробондов и ЕМ определит выступление председателя ФРС США - Промсвязьбанк
"Снижение цен российских евробондов в понедельник замедлилось. Доходность Russia`29 выросла до 3,81% (+1 б.п.), Russia`47 – до 4,51% (+1 б.п.). "Медвежьи" настроения в отношении ЕМ после выхода сильной статистики по рынку труда в США в пятницу постепенно ослабевают. Высокие доходности суверенных... читать дальше
.09 июля 2019 года 10:29
"Нефть пытается закрепиться выше 64 долл./барр., но пока безуспешно. Конъюнктура ("торговая война" США-Китай) продолжает давить, но опосредованно, иранская тема и потенциальный риск срыва поставок сырья присутствуют, но тоже пока не на повестке дня. На этой неделе в фокусе ежемесячные отчеты по... читать дальше
.09 июля 2019 года 10:19
"Данные по инфляции в июне, опубликованные Росстатом, оправдали ожидания российских инвесторов и ЦБ РФ - в годовом выражении прирост замедлился до 4,7% по сравнению с 5,1% ранее. Это позволило рублю укрепиться, хотя доллар рос почти ко всем мировым валютам. В ближайшие дни USD/RUB может... читать дальше
.09 июля 2019 года 10:07
"Нефть в понедельник "прокалывала" отметку 65 доллара за баррель, но под конец американских торгов ушла ниже 64 долларов. Впрочем, особо агрессивных продаж мы не наблюдали. Пока ждем колебаний нефти в районе 64-65 долларов за баррель с тенденцией к росту, которая может реализоваться при позитивных... читать дальше
.09 июля 2019 года 09:54
"Российский рынок акций в ходе торгов понедельника вслед за миром перешел к снижению, индекс МосБиржи задержался у отметки в 2820 пунктов. Дивидендный сезон в РФ "перевалил за экватор". По нашему мнению, сегодня российский рынок будет в большей степени реагировать на изменение внешнего фона и... читать дальше
.09 июля 2019 года 09:45
"В целом ситуация не благоприятствует покупкам. Фондовая Америка вчера потеряла более полупроцента. Сегодня американские фьючерсы торгуются в 0,3-процентном "минусе". Поводов для роста нет ни у нас, ни за океаном. Инвесторы ищут драйверы для дальнейшего движения. Пока они не появятся, рынки с... читать дальше
.09 июля 2019 года 09:37
"В понедельник после обеда началось несильное укрепление рубля, и по итогам дня российская валюта в паре с долларом вновь оказалась на сопротивлении 63,5. Пока нет поводов и для серьезного движения на валютном рынке: рост пары доллар-рубль локально ограничен диапазоном 64,1-64,3, а снижение -... читать дальше
.09 июля 2019 года 09:28
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0,3%, вблизи отметки 2815 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2830, 2840 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может... читать дальше
.09 июля 2019 года 09:19
"Внешний фон перед началом торгов на российском рынке оцениваем как нейтральный. Существует высокая вероятность, что индексы РФ откроют день в незначительном "минусе", дальнейшая динамика будет зависеть от внешних факторов и локальных настроений инвесторов. Индексы Китая в ходе азиатских торгов... читать дальше
.09 июля 2019 года 09:10
"В краткосрочной перспективе остается актуальным сценарий консолидации вблизи уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Активность покупателей на рынках акций в целом остается подавленной из-за геополитических рисков. Кроме того, трейдеры ожидают выступления главы ФРС США (10.07 и 11.07), которое может... читать дальше
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