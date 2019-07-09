По паре евро/доллар пока больше преимуществ у "медведей" - FxPro

"Единая валюта "топчется" вблизи 1,1200. Пара евро/доллар была отброшена к этим отметкам в пятницу, однако курсирует вблизи них в ожидании последующих сигналов со стороны ФРС. При этом динамика смещена в сторону снижения. Со стороны теханализа с первых чисел июля каждый последующий внутридневной максимум был ниже предыдущего, отражая преобладание продавцов. Спокойный ход торгов может продолжаться вплоть до уровней вблизи 1,1100 - области минимумов с апреля, где пара несколько раз получала поддержку. Это обещает стать важной схваткой между "быками" и "медведями", и пока больше преимуществ у последних", - отмечают аналитики FxPro.