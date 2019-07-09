Инвесторы ждут сигналов, позволяющих оценить потенциальный спрос на нефть - ИК "Велес Капитал"

"Нефтяные фьючерсы утром снижаются менее чем на 0,5% после неспособности удержаться в уверенном "плюсе" накануне. Котировки остаются выше ближайших краткосрочных поддержек 62,50 долл. для Brent и 55,50 долл. для WTI, но в то же время не решаются преодолеть сопротивления 66 долл. и 60 долл. соответственно. Инвесторы ждут сигналов, позволяющих оценить потенциальный спрос на нефть, которыми могут стать ежемесячные отчеты крупнейших отраслевых организаций, ход торговых переговоров США и Китая, а также перспективы денежно-кредитной политики ФРС", - указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.