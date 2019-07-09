Текущие цены на нефть могут оказаться привлекательными с технической точки зрения - БКС

"Нефтяные котировки в начале недели остались в районе прежних уровней при сохранении информационного фона. Фьючерсы на американский сорт WTI показали опережающую динамику, что привело к незначительному сужению спреда между сортами с $6,6 до $6,4 за баррель. Фьючерсы на Brent во второй половине понедельника подскочили выше $65, но по итогам дня спустились ниже и сегодня с утра торгуются ниже $64 за баррель. Текущие цены могут оказаться привлекательными с технической точки зрения, что поддержит интерес покупателей и будет способствовать дальнейшему восстановлению. Участники рынка осторожно наблюдают за макроэкономическими данными, отслеживая признаки замедления мировой экономики, а также наблюдают за напряженной ситуацией в Персидском заливе", - указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.