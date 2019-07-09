Не видим причин для ухода нефти выше 65 долл./барр. в ближайшее время - Промсвязьбанк

"Нефть пытается закрепиться выше 64 долл./барр., но пока безуспешно. Конъюнктура ("торговая война" США-Китай) продолжает давить, но опосредованно, иранская тема и потенциальный риск срыва поставок сырья присутствуют, но тоже пока не на повестке дня. На этой неделе в фокусе ежемесячные отчеты по рынку нефти от Минэнерго США, МЭА и ОПЕК, а также традиционная статистика по запасам в США. Поддержать нефть могут данные от Минэнерго США, если выйдут сильными, а также возможное закрытие ряда НПЗ в Мексиканском заливе в случае формирования там тропического шторма "Барри" (80% вероятности, по данным Нац.центра ураганов США). Мы не видим причин для ухода нефти выше 65 долл./барр. в ближайшее время" - указывает специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.