Пока ждем колебаний нефти в районе 64-65 долларов за баррель с тенденцией к росту - Алор Брокер

"Нефть в понедельник "прокалывала" отметку 65 доллара за баррель, но под конец американских торгов ушла ниже 64 долларов. Впрочем, особо агрессивных продаж мы не наблюдали. Пока ждем колебаний нефти в районе 64-65 долларов за баррель с тенденцией к росту, которая может реализоваться при позитивных для рынка данных по запасам нефти от Американского института нефти (сегодня) и Минэнерго США (завтра, ожидания рынка -3,6 млн баррелей)", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.