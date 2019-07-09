Российский рынок акций откроется с небольшим "минусом"- Алор Брокер

"В целом ситуация не благоприятствует покупкам. Фондовая Америка вчера потеряла более полупроцента. Сегодня американские фьючерсы торгуются в 0,3-процентном "минусе". Поводов для роста нет ни у нас, ни за океаном. Инвесторы ищут драйверы для дальнейшего движения. Пока они не появятся, рынки с высокой вероятностью будут слабо снижаться "под собственной тяжестью". Возможно, большая определенность появится после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в среду в американском Сенате. Пока нет особой уверенности, что ФРС снизит ставку в этом году еще хотя бы раз. Утренняя картина свидетельствует в пользу того, что российский рынок акций откроется с небольшим "минусом" (в районе 0,2-0,3%), но затем мы увидим попытки немного подрасти", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК, МТС