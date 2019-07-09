Возможно, фондовые индексы откроют торги в незначительном "минусе" - ИФК "Солид"

"Внешний фон перед началом торгов на российском рынке оцениваем как нейтральный. Существует высокая вероятность, что индексы РФ откроют день в незначительном "минусе", дальнейшая динамика будет зависеть от внешних факторов и локальных настроений инвесторов. Индексы Китая в ходе азиатских торгов вновь в "минусе", но это не означает, что пессимизм перейдет на европейские площадки в силу отстающей динамики первых. Мировые рынки вчера корректировались не только из-за ухудшения макропоказателей, но и в ожидании дополнительных факторов роста, так как сейчас есть некоторая неопределенность относительно начала и первых итогов торговых переговоров, которые должны возобновиться со дня на день. Судя по технической картине, вчерашнее снижение является частью локальной коррекции, и рынки готовы вернуться к росту. Сдерживающим фактором может стать сообщение о дополнительных пошлинах США на сталь из Мексики, хотя власти страны уже предупредили, что это не является частью ранее озвученных угроз. Напротив, поддержать рынок должен глава ФРС Пауэлл, который будет выступать перед Конгрессом 10-11 июля и с высокой вероятность анонсирует скорое снижение ключевой ставки, хотя до публикации важнейших цифр по инфляции в конце недели этого может и не произойти", - комментируют ситуацию в ИФК "Солид".