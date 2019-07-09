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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Внутренние факторы уже не поддерживают рубль - Промсвязьбанк
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09 июля 2019 года 09:01
Внутренние факторы уже не поддерживают рубль - Промсвязьбанк
"Тенденция к ослаблению российской валюты, наблюдаемая большую часть прошлой недели, в начале недели текущей пока не получила своего продолжения. Пара доллар/рубль вернулась ближе к отметке 63,50. Российский рубль по-прежнему в явных лидерах роста с начала года (+9,5%), но основная масса факторов, поддерживающих российскую валюту исчерпала себя. Укрепление рубля в последние месяцы было обусловлено общей дешевизной рубля в конце прошлого года, улучшению настроений на глобальных рынках, сезонно сильному счету текущих операций, увеличению лимитов (в моменте даже отказов от них) на аукционах по размещению ОФЗ. К текущему моменту сезонность текущего счета начинает играть уже против рубля (объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила могут перекрывать приток валюты по текущему счету), Минфин на последних аукционах по размещению ОФЗ устанавливает сравнительно небольшие лимиты, какой-либо масштабной недооценки рубля по фундаментальным моделям не наблюдается. В этих условиях ощутимым фактором поддержки рубля, на наш взгляд, может стать только общий интерес глобальных инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран, но пока этого мы не наблюдаем. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) продолжает находиться вблизи 1640-1650 пунктов, и попытки роста выше этой зоны, наблюдаемые в начале месяца, пока не увенчались успехом. Среднесрочно для всей группы валют EM большое значение, разумеется, будут иметь заседания ведущих центральных банков (в первую очередь ФРС и ЕЦБ) в конце месяца. В краткосрочной перспективе диапазон 63-64 в паре доллар/рубль видится обоснованным", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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09 июля 2019 года 12:43
"Преимущественно нейтральная динамика рисковых активов на глобальных площадках отражается и в движении фьючерсов на нефть, которые торгуются в довольно узких диапазонах. Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Накануне представитель иранской... читать дальше
.09 июля 2019 года 12:28
ank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций VEON с $2,7 до $3,8 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". читать дальше
.09 июля 2019 года 12:03
"Нефть марки Brent продолжает консолидироваться в районе $64 за баррель. Фундаментальной фон по-прежнему остается на стороне покупателей, создавая условия для возобновления восходящей динамики и закрепления выше $65 за баррель. Участники рынка продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке и... читать дальше
.09 июля 2019 года 11:37
"Единая валюта "топчется" вблизи 1,1200. Пара евро/доллар была отброшена к этим отметкам в пятницу, однако курсирует вблизи них в ожидании последующих сигналов со стороны ФРС. При этом динамика смещена в сторону снижения. Со стороны теханализа с первых чисел июля каждый последующий внутридневной... читать дальше
.09 июля 2019 года 11:23
"Нефтяные фьючерсы утром снижаются менее чем на 0,5% после неспособности удержаться в уверенном "плюсе" накануне. Котировки остаются выше ближайших краткосрочных поддержек 62,50 долл. для Brent и 55,50 долл. для WTI, но в то же время не решаются преодолеть сопротивления 66 долл. и 60 долл.... читать дальше
.09 июля 2019 года 11:05
"Нефтяные котировки в начале недели остались в районе прежних уровней при сохранении информационного фона. Фьючерсы на американский сорт WTI показали опережающую динамику, что привело к незначительному сужению спреда между сортами с $6,6 до $6,4 за баррель. Фьючерсы на Brent во второй половине... читать дальше
.09 июля 2019 года 10:44
Настроение инвесторов в отношении российских евробондов и ЕМ определит выступление председателя ФРС США - Промсвязьбанк
"Снижение цен российских евробондов в понедельник замедлилось. Доходность Russia`29 выросла до 3,81% (+1 б.п.), Russia`47 – до 4,51% (+1 б.п.). "Медвежьи" настроения в отношении ЕМ после выхода сильной статистики по рынку труда в США в пятницу постепенно ослабевают. Высокие доходности суверенных... читать дальше
.09 июля 2019 года 10:29
"Нефть пытается закрепиться выше 64 долл./барр., но пока безуспешно. Конъюнктура ("торговая война" США-Китай) продолжает давить, но опосредованно, иранская тема и потенциальный риск срыва поставок сырья присутствуют, но тоже пока не на повестке дня. На этой неделе в фокусе ежемесячные отчеты по... читать дальше
.09 июля 2019 года 10:19
"Данные по инфляции в июне, опубликованные Росстатом, оправдали ожидания российских инвесторов и ЦБ РФ - в годовом выражении прирост замедлился до 4,7% по сравнению с 5,1% ранее. Это позволило рублю укрепиться, хотя доллар рос почти ко всем мировым валютам. В ближайшие дни USD/RUB может... читать дальше
.09 июля 2019 года 10:07
"Нефть в понедельник "прокалывала" отметку 65 доллара за баррель, но под конец американских торгов ушла ниже 64 долларов. Впрочем, особо агрессивных продаж мы не наблюдали. Пока ждем колебаний нефти в районе 64-65 долларов за баррель с тенденцией к росту, которая может реализоваться при позитивных... читать дальше
.09 июля 2019 года 09:54
"Российский рынок акций в ходе торгов понедельника вслед за миром перешел к снижению, индекс МосБиржи задержался у отметки в 2820 пунктов. Дивидендный сезон в РФ "перевалил за экватор". По нашему мнению, сегодня российский рынок будет в большей степени реагировать на изменение внешнего фона и... читать дальше
.09 июля 2019 года 09:45
"В целом ситуация не благоприятствует покупкам. Фондовая Америка вчера потеряла более полупроцента. Сегодня американские фьючерсы торгуются в 0,3-процентном "минусе". Поводов для роста нет ни у нас, ни за океаном. Инвесторы ищут драйверы для дальнейшего движения. Пока они не появятся, рынки с... читать дальше
.09 июля 2019 года 09:37
"В понедельник после обеда началось несильное укрепление рубля, и по итогам дня российская валюта в паре с долларом вновь оказалась на сопротивлении 63,5. Пока нет поводов и для серьезного движения на валютном рынке: рост пары доллар-рубль локально ограничен диапазоном 64,1-64,3, а снижение -... читать дальше
.09 июля 2019 года 09:28
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0,3%, вблизи отметки 2815 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2830, 2840 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может... читать дальше
.09 июля 2019 года 09:19
"Внешний фон перед началом торгов на российском рынке оцениваем как нейтральный. Существует высокая вероятность, что индексы РФ откроют день в незначительном "минусе", дальнейшая динамика будет зависеть от внешних факторов и локальных настроений инвесторов. Индексы Китая в ходе азиатских торгов... читать дальше
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