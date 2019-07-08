Рынок акций просел по индексу МосБиржи вслед за внешними фондовыми площадками и на фоне укрепления рубля

Москва. 8 июля. Рынок акций РФ в понедельник снизился по индексу МосБиржи вместе с мировыми фондовыми площадками из-за сокращения ожиданий смягчения монетарной политики Федрезерва в июле, а также на фоне укрепления рубля, что подогрело индекс РТС; лидировал в откате ряд бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2822,55 пункта (-0,5%), индекс РТС подрос до 1399,55 пункта (+0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5,7%.

Доллар подешевел до 63,54 рубля (-0,27 рубля).

Снизились в цене из-за отсечки дивидендов за 2018 год акции "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-9,5%, до 86,2 тыс. рублей; дивиденды - 10 тыс. 395 рублей на акцию), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-3,9%, до 147 рублей; дивиденды - 15,38 рубля на акцию), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-5,7%, до 268,6 рубля; дивиденды - 19,98 рубля на акцию), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-4,8%, до 0,5917 рубля; дивиденды- 0,0367 рубля на акцию), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%, до 5357,5 рубля; дивиденды - 155 рублей на акцию), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-0,2%, до 247,5 рубля; дивиденды - 6,96 рубля на акцию).

Также подешевели бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (-4,2% и -4,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "Газпрома" (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%).

Подросли бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "Мосбиржи" (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,4%).

Группа ВТБ на прошлой неделе приобрела у Сергея Гордеева, контролирующего акционера ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK), 15,48% акций компании из расчета их текущей рыночной стоимости на "Московской бирже", сообщил ВТБ. После сделки доля Гордеева в "ПИКе" составляет 59,15%, у группы ВТБ - 23,05%.

Индексы в США в минувшую пятницу снизились, рынок негативно отреагировал на более сильный, чем ожидалось, отчет по рынку труда США (число рабочих мест выросло на 224 тыс. при прогнозах роста на 160-165 тыс.), который ослабил ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

По данным CME, до публикации июньского отчета по американскому рынку труда трейдеры были уверены в том, что Федрезерв снизит ставку на заседании 30-31 июля, и вопрос заключался только в степени снижения. Порядка 25% трейдеров полагали, что ФРС может уменьшить ставку сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании - до 1,75-2% с текущих 2,25-2,5%.

Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, после публикации статданных трейдеры все еще рассчитывают на снижение ставки, однако не более чем на 0,25 п.п. Вероятность снижения ставки на 0,5 п.п. теперь оценивается рынком лишь в 5,9%, тогда как ожидания ее уменьшения хотя бы на 0,25 п.п. остались на уровне 100%.

В центре внимания трейдеров остаются торговые отношения США и Китая. Решение лидеров двух стран возобновить переговоры оказало поддержку финансовым рынкам, несмотря на отсутствие новых деталей.

Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил в минувший четверг, что торговое соглашение между двумя странами должно предусматривать полную отмену введенных ранее пошлин. Это противоречит позиции США, которые ранее дали понять, что некоторые пошлины должны остаться в силе.

Следом в понедельник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 потерял 1%, китайский Shanghai Composite упал на 2,6%), проседают Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют в пределах 0,2%), продолжился откат в США (индекс S&P 500 отступает на 0,5%).

В центре внимания трейдеров на этой неделе - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей и банковском комитете Сената.

Между тем, в понедельник подросла нефть на фоне ситуации вокруг Ирана, который в воскресенье официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. Цена Brent превысила на $0,4 уровень, отмечавшийся при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,5 за баррель (+0,4% и +1,5% в пятницу), августовская цена WTI - $57,9 за баррель (+0,7% и +0,3% в пятницу).

Эксперты опасаются, что эскалация напряженности вокруг Ирана создаст проблемы для поставок нефти с Ближнего Востока. В то же время сохраняются сомнения в том, что глобальный спрос на нефть будет расти, учитывая отсутствие торгового соглашения между США и Китаем, а также сигналы ослабления темпов подъема мировой экономики.

Иран заявил, что его отступление от ряда обязательств по СВПД означает, что Иран не выходит из него, а пытается спасти. При этом Тегеран не исключает, что продолжит сокращать свои обязательства вплоть до выхода из СВПД, если подписанты соглашения не будут выполнять свои обязательства.

Европейские страны призвали Иран отказаться от решения об отступлении от обязательств, но угроз введения ими санкций в отношении Тегерана пока не поступало.

Тем временем госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Вашингтон введет новые санкции против Тегерана и обеспечит его изоляцию в ответ на "расширение ядерной программы".

По словам аналитика Альфа-банка Гельды Союнова, сильный прирост занятости в США в июне говорит о сохраняющихся сильных макроэкономических трендах в стране, тем самым вероятность скорого снижения ставок со стороны ФРС сокращается. После статистики долларовая корзина валют DXY оттолкнулась вверх от 200-дневной средней и закрепилась выше 97 пунктов. Нефть Brent подросла на фоне решения иранских властей нарастить производство обогащенного урана. Однако рост геополитической напряженности в мире оказывает давление на рисковые активы, наряду с публикацией слабых данных по изменению заказов на промышленное оборудование в Японии (показатель резко снизился в прошлом месяце), что усиливает опасения торможения глобальной экономики.

Как отмечает эксперт "Международного финансового центра" Дмитрий Иногородский, многие посчитали, что взрывной рост рынка труда США отменит необходимость понижать ставку, однако еще рано так думать.

Во-первых, перед праздниками создается много временных рабочих мест (перед Днем независимости потребовалось много курьеров, заправщиков и прочих сотрудников с низкой квалификацией), поэтому рынки показали скорее эмоциональное движение, нежели тренд. Как статистика повлияет на позицию ФРС, будет известно во вторник, когда Пауэлл выступит с отчетом в Конгрессе США.

Во-вторых, опубликованные данные отодвигают необходимость понижения ставки, но не отменяют ее. В данном случае следует ориентироваться на грядущий старт корпоративной отчетности в США, который придется на начало следующей недели - аналитики предсказывают не слишком сильные данные, но важнее будет понять настроения инвесторов, считает эксперт.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Константина Карпова, сильная статистика Минтруда США несколько снижает уверенность в мягкой монетарной политике ФРС, хотя, по данным сервиса FED Watch, вероятность снижения ставки в июле все еще выше 90%. Рынки ждут выступления главы ФРС Пауэлла, который может поведать подробности видения регулятором своей будущей монетарной политики. Скорее всего, в текущих реалиях не стоит ждать двух снижений ставки до конца года. Интрига будет заключаться в том, пойдет ли Пауэлл на поводу у рынка и президента США Дональда Трампа и решится ли на снижение ставки уже в июле. Очевидно, это будет беспрецедентное смягчение монетарной политики при такой силе рынка труда.

Также не на пользу всем развивающимся рынкам пошла новость об увольнении президентом Турции главы турецкого ЦБ. Такой шаг вызывает вопросы относительно независимости политики центробанков и в других странах. Но реакция на это событие была скорее эмоциональной и очень краткосрочной, отмечает эксперт.

Аналитики Sberbank CIB также обращают внимание, что теперь рынки закладывают в котировки лишь 5%-ную вероятность снижения ключевой ставки ФРС на 50 базисных пунктов в конце июля, хотя еще в минувший четверг она составляла 25%.

На рынок нефти повлияли несколько умеренно позитивных факторов. Новости о ситуации в Персидском заливе, в частности, заявления, что у иранских берегов некоторые танкеры выключают транспондеры, а после их включения оказываются уже с грузом нефти на борту, поддержали рынок. Комментарии в глобальных финансовых СМИ также позволяют сделать вывод, что нефтетрейдеры восприняли отчет о занятости в США более оптимистично, чем участники других сегментов финансового рынка. Кроме того, власти Ирана на выходных заявили, что нарушат еще один пороговый уровень, предусмотренный соглашением по ядерной программе 2015 года, вновь подчеркнув, что вернутся к исполнению договоренностей, если оставшиеся партнеры по нему помогут стране смягчить эффект от санкций США.

Президент Турции Реджеп Эрдоган уволил главу местного ЦБ Мурата Четинкая - по сообщениям, это связано с отказом последнего снизить процентные ставки. На этой неделе ожидается поставка в Турцию российских ЗРК С-400 - этот вопрос ранее вызвал осложнения в отношениях Турции и США. Также на этой неделе в Пекине должны возобновиться официальные торговые переговоры США и КНР, причем источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили СМИ материкового Китая и Гонконга, что ожидать прорывных решений в ближайшее время не стоит, отмечают эксперты Sberbank CIB.

По словам начальника управления анализа рынков ИК "Открытие Брокер" Константина Бушуева, в целом рынки находятся под впечатлением от пятничной статистики Минтруда США и опасений того, что ФРС отложит снижение коридора базовой ставки на заседании в конце июля. Российский рынок акций показывает локальную перекупленность, являясь одним из самых доходных в мире с начала года. Соответственно, периодическая фиксация прибыли в наиболее ликвидных бумагах вполне допустима. На фоне выхода рынка акций на пик дивидендных отсечек желающих рисковать в акциях становится все меньше.

Давление на рубль в середине - конце июля может возрасти из-за вероятной конвертации части дивидендных выплат в валюту. Объем дивидендов российских компаний в этом году ожидается на 43% выше прошлого, и репатриация дивидендов нерезидентами может стать нагрузкой для рубля. Кроме того, наступил высокий сезон отпусков, когда растет спрос на валюту со стороны выезжающих граждан. С другой стороны, высокая доходность рубля пока защищает его от какого-либо резкого ослабления. Также Минфин с пятницы снизил покупки валюты с 16,3 млрд рублей до 10 млрд рублей в день, что является очень резким снижением. В ближайшей перспективе не исключено, что доллар может показать коррекционное движение в диапазон 65-66 руб./$1.

Цены на нефть продолжают попытки стабилизации после продления пакта ОПЕК+, но в целом рынок "черного золота" продолжает демонстрировать слабость. События вокруг Ирана немного подогрели цены, но вряд ли это продлится долго. Новости о возобновлении переговоров между США и Китаем в целом уже отыграны. Главным маяком для рынков теперь становится заседание ФРС 31 июля, на котором впервые за 10 лет может быть понижен коридор базовой ставки. Перед этим в США 15 июля стартует сезон отчетов за II квартал, первой финрезультаты представит Citigroup, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" АО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-9,3%), акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-4,4%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-4%), акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-3,8%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-3,8%).

Подорожали "префы" ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+14,8%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+6,8%), акции "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+5,4%), "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+4,8%), акции "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+3,4%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 40,589 млрд рублей (из них 9,771 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 6,925 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).