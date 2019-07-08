Котировки евробондов РФ в понедельник незначительно меняются на ожиданиях уточняющей информации об изменении политики ФРС США

Москва. 8 июля. Котировки российских еврооблигаций в понедельник демонстрируют слабую разнонаправленную динамику, консолидируясь после снижения по итогам предыдущих торгов. Участники рынка не проявляют особой активности в ожидании дополнительной информации о возможных действиях ФРС США относительно процентной ставки на ближайшем заседании в конце июля после выхода лучших, чем ожидалось, данных по рынку труда. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снижаются, в итоге суверенные спреды лишь немного меняются к доходности базовых активов.

Цены российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК поднялись по отношению к закрытию 5 июля на 6 базисных пунктов и составили 113,0% от номинала, что соответствует доходности 3,05% годовых (снижение на 2 базисных пункта).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 3 базисных пункта по отношению к предыдущему торговому дню, составив 100,4% от номинала. Их доходность выросла на 2 пункта и составила 1,83% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 4 базисных пункта по сравнению с пятницей и составил 122 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 5 июля на 1 базисный пункт - до 122,69% от номинала (доходность снизилась на 0,2 базисных пункта - до 4,35% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 10 базисных пунктов - до 118,55% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 4,33% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, оставшись на отметке 106,87% от номинала (доходность также осталась на прежнем уровне - 3,61% годовых), с погашением в 2023 году - снизилась на 2 базисных пункта, до 107,11% от номинала (доходность выросла на 0,3 пункта - до 3,05% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 6 базисных пунктов - до 111,74% от номинала (доходность выросла на 0,4 пункта и составила 4,51% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году увеличился на 1 базисный пункт, до 103,72% от номинала (доходность снизилась на 0,1 пункта - до 3,706% годовых).

"В понедельник российские евробонды торгуются в боковом тренде, доходность большинства бумаг меняется слабо. В целом настроения на рынках ЕМ сегодня снижены, хуже других выглядят евробонды Турции из-за смены главы Центробанка страны. Инвесторы ждут данных по инфляции в США позднее на этой неделе и полугодового доклада председателя ФРС США Пауэлла по монетарной политике в середине пятидневки. После этого рынки будут делать выводы по перспективам снижения ставок в США, что и будет определять динамику российских евробондов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.