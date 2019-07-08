Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро за счет закрытия коротких позиций

Москва. 8 июля. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь вверх после заметного снижения по итогам предыдущих торгов.

Курс доллара США составил 63,73 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,5 руб./EUR1, подешевев на 17,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12 копеек - до 67,23 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 июля на 28,58 копейки, до 63,8699 руб./$1, и увеличил курс евро на 4,74 копейки, до 71,7067 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх и умеренно повышается к доллару и евро на дневных торгах. Нацвалюта корректируется вверх после заметного снижения по итогам пятничных торгов, так как инвесторы ждут новой информации относительно смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками. На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что уже на ближайшем заседании регулятора ключевая ставка может быть снижена сразу на 50 базисных пунктов.

Действий по смягчению политики рынки ждут и от Европейского центрального банка (ЕЦБ). Так, глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало заявил, что ЕЦБ полон решимости принять необходимые меры для поддержки экономики еврозоны и обладает для этого всеми возможностями. Отвечая на вопрос о денежно-кредитной политике в интервью CNBC, Виллеруа де Гало сказал, что любые действия будут зависеть от экономических данных, которые будут опубликованы в следующие несколько месяцев.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей и банковском комитете Сената.

Федеральная резервная система подтвердила, что открыта к снижению базовой процентной ставки для стимулирования экономического подъема, говорится в полугодовом докладе о денежно-кредитной политике, обнародованном Федрезервом в пятницу, который Пауэлл будет представлять перед Конгрессом.

"Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) на июньском заседании отметил возросшую неопределенность в отношении прогнозов как для мировой, так и для американской экономики. В свете этой неопределенности, а также сдержанного инфляционного давления FOMC будет действовать по необходимости для поддержки экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня в 2%", - отмечается в тексте документа.

Полугодовой доклад был подготовлен до публикации июньских данных о безработице в США, оказавшихся более сильными, чем ожидалось. До их публикации трейдеры были уверены в том, что ФРС снизит ставку на заседании в конце июля, и вопрос заключался только в степени снижения. Превысившие прогнозы данные фактически сводят к нулю шансы на то, что ФРС снизит ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) по итогам заседания 30-31 июля, однако скромный рост зарплат и другие данные, указывающие, что крупнейшая в мире экономика теряет импульс роста, все еще могут убедить регулятора снизить ставку на 0,25 п.п., пишет MarketWatch.

По мнению аналитиков Sberbank CIB, торги в понедельник основные рублевые пары проведут в боковом тренде. С одной стороны, пятничная статистика по уровню занятости в США заставила рынок переосмыслить будущую траекторию процентных ставок ФРС, с другой - участников торгов впечатлили последние комментарии председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. "Сейчас рынок рассчитывает, что 26 июля регулятор снизит ключевую ставку на 25 б.п.", - отмечают аналитики.

Нефтяной рынок немного снижается в ходе торгов в понедельник на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, которая заставляет инвесторов опасаться возможных перебоев с поставками. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 0,23% - до $64,08 за баррель. Фьючерс на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,28% - до $57,5 за баррель.

Участники рынка следят за ситуацией вокруг Ирана, который в воскресенье официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%.

Эксперты опасаются, что эскалация напряженности вокруг Ирана создаст проблемы для поставок нефти с Ближнего Востока. В то же время сохраняются сомнения в том, что глобальный спрос на нефть будет расти, учитывая отсутствие торгового соглашения между США и Китаем, а также сигналы ослабления темпов подъема мировой экономики.

Европейские страны призвали Иран отказаться от решения об отступлении от обязательств, но угроз введения ими санкций в отношении Тегерана пока не поступало. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Тегерану следует "соблюдать осторожность". "Ирану лучше быть поосторожнее", - сказал Трамп журналистам в Морристауне (штат Нью-Джерси).

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье пообещал, что Вашингтон введет новые санкции против Тегерана и обеспечит его изоляцию в ответ на "расширение ядерной программы".

"Российская валюта вернулась на более слабые уровни в основных валютных парах на фоне ухудшения настроений на глобальных площадках на фоне публикации сильных данных по американскому рынку труда, которые поставили под сомнение снижение ключевой ставки ФРС на июльском заседании. В утренние часы не добавляет оптимизма рисковым активам и информация о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган отправил в отставку председателя турецкого ЦБ. Тем не менее, пока это довольно локальная история, которая имеет слабое влияние на валюты развивающихся стран. Поддержку рублю продолжает оказывать стабилизация нефтяных цен, закрепившихся на отметках выше $64 за баррель Brent, и хотя на этой неделе динамику рубля и валют развивающихся стран определят сигналы от представителей ФРС в отношении дальнейшей монетарной политики, комфортные уровни нефтяных котировок позволят рублю чувствовать себя лучше валют-аналогов", - подчеркнул аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Банк России 8 июля провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 300 млрд рублей (при лимите 300 млрд рублей и предложении 543,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,39% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу остались на прежнем уровне по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне пятницы - 7,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 7,84% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 7,99% и 8,06% соответственно.