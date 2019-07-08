Главный локальный драйвер российского рынка - дивидендные выплаты - ITI Capital

"Главный локальный драйвер российского рынка - дивидендные выплаты за счет активных покупок и реинвестиций после выплат. В числе самых доходных выплат перед закрытием реестра в июле стоит обратить внимание на МГТС (11%) и ФСК (8%). На следующей неделе, безусловно, это "Сургутнефтегаз" прив. (18+%), дивидендная доходность которого в следующем году будет заметно ниже, учитывая, что USD/RUB до конца года вряд ли превысит 65 и будет на 6% ниже показателя на конец прошлого года", - отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.