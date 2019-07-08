Курс рубля к доллару может показать коррекционное движение в диапазон 65-66 - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжает умеренно слабеть. К середине московских торгов баррель Brent стоит около 4085 рублей. По данным Банка России, годовая инфляция в РФ по итогам июня упала до 4,7% г/г. Однодневная ставка MosPrime поднялась на 0,02% - до уровня 7,58%, недельная также осталась на уровне 7,73%, месячная снизилась на 0,01% - до 7,84%. Давление на рубль в середине-конце июля может возрастать из-за вероятной конвертации части дивидендных выплат в валюту. Объём дивидендов российских компаний в этом году ожидается на 43% выше прошлого, и репатриация дивидендов нерезидентами может стать нагрузкой для рубля. Кроме того, наступил высокий сезон отпусков, когда растёт спрос на валюту со стороны выезжающих граждан. С другой стороны, высокая доходность рубля пока защищает его от какого-либо резкого ослабления. Также Минфин с пятницы снизил покупки валюты с 16,3 до 10 млрд рублей в день, что является очень резким снижением. На ближайшую перспективу мы всё же не исключаем, что курс рубля к доллару может показывать коррекционное движение в диапазон 65-66", - отмечает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.