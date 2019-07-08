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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рынок нефти выработал иммунитет против геополитического шума - Julius Baer
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08 июля 2019 года 13:53
Рынок нефти выработал иммунитет против геополитического шума - Julius Baer
"Ядерная сделка с Ираном и напряженность на Ближнем Востоке продолжают создавать значительный геополитический шум. Однако рынок нефти, по-видимому, выработал иммунитет против воздействия этих угроз, и котировки не показали сколько-нибудь значимой реакции. Уровень глобальных запасов и недавнее решение стран-производителей нефти сохранить установленные ограничения объемов производства говорят о том, что на рынке сохраняется баланс спроса и предложения несмотря на американские санкции против Ирана. Рост производства сланцевой нефти в США и слабый глобальный спрос снижают обеспокоенность по поводу возможной нехватки предложения. Вероятность завершения конфликта вооруженным противостоянием выглядит маловероятной, учитывая, что все вовлеченные стороны опасаются возможных последствий. Участники могут найти политическое решение, которое позволит им сохранить репутацию. Вероятность последнего во многом зависит от того, как долго текущая администрация будет оставаться у власти в США", - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер.
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08 июля 2019 года 16:51
"Драгоценные металлы показывали на неделе хорошую динамику, но вышедшие сильные данные по занятости в США укрепили доллар и привели к коррекции на рынке металлов. Ожидания, что ФРС в этом году понизит ставку, могут привести к росту спроса на драгоценные металлы. Опасения для цены на золото... читать дальше
.08 июля 2019 года 16:26
На фоне выхода рынка акций на пик дивидендных отсечек желающих рисковать в акциях становится все меньше - "Открытие Брокер"
отя торговая активность на рынке акций пока находится на уровнях пятницы, важных для рынков событий стало еще меньше. В целом рынки находятся под впечатлением от пятничной статистики с рынка труда США и опасений того, что ФРС отложит снижение коридора базовой ставки на заседании в конце июля.... читать дальше
.08 июля 2019 года 16:08
"Рубль продолжает умеренно слабеть. К середине московских торгов баррель Brent стоит около 4085 рублей. По данным Банка России, годовая инфляция в РФ по итогам июня упала до 4,7% г/г. Однодневная ставка MosPrime поднялась на 0,02% - до уровня 7,58%, недельная также осталась на уровне 7,73%,... читать дальше
.08 июля 2019 года 15:38
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии скорректировались ближе к поддержкам (2810 и 1390 пунктов по индексу МосБиржи и РТС соответственно). На данный момент на рынке проходит спокойная коррекция с некоторым потенциалом дальнейшего снижения, не представляющая для "быков" особой... читать дальше
.08 июля 2019 года 15:10
"Рубль с открытия продолжил терять позиции как против доллара, так и против евро. В паре с долларом рубль преодолел важное сопротивление 63,7. В целом причиной для такой тенденции стала статистика по рынку труда США, которая показала в пятницу большее чем ожидалось число созданных новых рабочих... читать дальше
.08 июля 2019 года 14:40
В условиях выполнения целей по индексу МосБиржи основной альтернативой станут инструменты fixed income - "НФК-Сбережения"
"По итогам 1-й торговой недели июля можно отметить сохранение инерции тренда июня. Напомним, что по итогам прошлого месяца индексы МосБиржи и РТС выросли на 3,77% и 7,26% соответственно. При этом все отраслевые индексы (как в долларовом, так и в рублевом эквивалентах) выросли. Такая динамика... читать дальше
.08 июля 2019 года 14:13
С начала текущего года российский рубль сохраняет лидерство среди основных валют на развивающихся рынках. За указанный период российская валюта выросла почти на 9% к американскому доллару. Для сравнения, одним из ближайших преследователей рубля стал тайский бат, выросший за соответствующий период... читать дальше
.08 июля 2019 года 13:32
"Рост доллара после сильной статистики по Nonfarm Payrolls из США в пятницу лишь дополнительно усилил тренд на ослабление российской валюты. USD/RUB в понедельник утром касалась 64, поднявшись до уровней трехнедельной давности. В последние две недели заметен практически равномерный тренд на... читать дальше
.08 июля 2019 года 13:13
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила рейтинг для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) c "выше рынка" до "на уровне рынка", сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг, установленная аналитиками "Атона", не изменилась и составляет $7,4 за... читать дальше
.08 июля 2019 года 13:01
"Усиление покупок доллара в пятницу привело к снижению до 1,1220 по EU/RUSD, что подтвердило тренд на снижение, который продолжается с конца прошлого месяца. В результате пара вернулась под 50-дневную скользящую среднюю, что со стороны теханализа можно рассматривать в качестве дополнительного... читать дальше
.08 июля 2019 года 12:40
Геополитика и сокращение предложения сырья позволяют ценам на нефть закрепиться на комфортных уровнях - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы продолжают расти, несмотря на снижение аппетита инвесторов к рисковым активам. Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $64,4/bbl, WTI растет до $57,7/bbl. На фоне того, что продление сделки ОПЕК+ является уже решенным вопросом, основное внимание... читать дальше
.08 июля 2019 года 12:16
Комфортные уровни нефтяных котировок позволят рублю чувствовать себя лучше валют-аналогов - "Нордеа Банк"
"Российская валюта вернулась на более слабые уровни в основных валютных парах на фоне ухудшения настроений на глобальных площадках. В пятницу рубль слабел (-0,5% в паре с долларом США) вместе с остальными валютами развивающихся стран (FXJPEMCS Index -0,6%) на фоне публикации сильных данных по... читать дальше
.08 июля 2019 года 11:57
На предстоящей неделе ждем сохранения спроса на рублевые облигации и снижения кривой доходности ОФЗ - Промсвязьбанк
"Несмотря на довольно сильный сигнал Банка России о возможности снижения ключевой ставки на ближайшем заседании 26 июля, в пятницу российские гособлигации срочностью 5–15 лет выросли в доходности на 1-2 б.п. Снижение спроса на ОФЗ совпало с движением в локальных суверенных облигациях большинства... читать дальше
.08 июля 2019 года 11:37
Российские еврооблигации на предстоящей неделе будут консолидироваться вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк
"В пятницу российские суверенные евробонды были под давлением продавцом. Доходность Russia`29 выросла до 3,80% (+2 б.п.), Russia`47 – до 4,50% (+3 б.п.). Коррекция в российских евробондах проходила вслед за долларовым "бенчмарком", доходность UST-10 в пятницу выросла до 2,0% (+8 б.п.). Доходность... читать дальше
.08 июля 2019 года 11:24
"На прошлой неделе на глобальном валютном рынке американский доллар продолжил демонстрировать укрепление. Публикация сравнительно сильных данных по рынку труда США уменьшила вероятность резкого снижения ставки ФРС сразу на 50 пунктов. Российский рубль на прошлой неделе оказался под локальным... читать дальше
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