Рынок нефти выработал иммунитет против геополитического шума - Julius Baer

"Ядерная сделка с Ираном и напряженность на Ближнем Востоке продолжают создавать значительный геополитический шум. Однако рынок нефти, по-видимому, выработал иммунитет против воздействия этих угроз, и котировки не показали сколько-нибудь значимой реакции. Уровень глобальных запасов и недавнее решение стран-производителей нефти сохранить установленные ограничения объемов производства говорят о том, что на рынке сохраняется баланс спроса и предложения несмотря на американские санкции против Ирана. Рост производства сланцевой нефти в США и слабый глобальный спрос снижают обеспокоенность по поводу возможной нехватки предложения. Вероятность завершения конфликта вооруженным противостоянием выглядит маловероятной, учитывая, что все вовлеченные стороны опасаются возможных последствий. Участники могут найти политическое решение, которое позволит им сохранить репутацию. Вероятность последнего во многом зависит от того, как долго текущая администрация будет оставаться у власти в США", - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер.