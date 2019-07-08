Рубль: благоприятные условия для сохранения лидерства на развивающихся рынках - ИК "Велес Капитал"

С начала текущего года российский рубль сохраняет лидерство среди основных валют на развивающихся рынках. За указанный период российская валюта выросла почти на 9% к американскому доллару. Для сравнения, одним из ближайших преследователей рубля стал тайский бат, выросший за соответствующий период чуть менее чем на 5%. Укрепление мексиканского песо составило менее 3,5%, бразильского реала - около 1,5%, южноафриканского рэнда - менее 1,5%, а индийской рупии - 1,2%. Валюта Турции с начала 2019 г. и вовсе потеряла в стоимости более 8%.

Ключевым фактором для общего укрепления валют на развивающихся рынках выступает смягчение позиции ФРС в отношении процентной политики. Однако для рубля укрепление даже под влиянием ожиданий по снижению ставки ФРС стало возможным лишь в отсутствие реализации ключевых санкционных рисков против российской финансовой системы. Данная угроза в очередной раз была отложена на неопределенный срок, что позволило вернуть интерес инвесторов к российскому рынку.

Определенный вклад в уверенную динамику отечественной валюты внесли также нефтяные котировки (почти +20% с начала года по марке Brent). Однако действие механизма бюджетного правила позволило рублю лишь в минимальной степени отыграть рост цен на рынке нефти. Давление на нефтяные котировки со стороны факторов предложения не позволяет ставить рынок нефти в список факторов, играющих в обозримой перспективе в пользу рубля. В то же время продление сделки ОПЕК+ еще на девять месяцев, вероятно, ограничит риски волатильности мировых цен на нефть, избавив торговые площадки от неожиданных потрясений.

Достигнутое на саммите G20 перемирие в торговом противостоянии США и Китая на неопределенный срок поддержит аппетит инвесторов к риску на глобальных площадках. Этот аппетит будет усиливаться ожиданиями по смягчению процентной политики в США. При этом даже если ставка ФРС не будет снижена на ближайших заседаниях, ожидания по смягчению процентной политики останутся в силе, ограничивая риски оттока капитала с развивающихся рынков в периоды нестабильности.

"В то же время возможное возобновление протекционистской риторики на мировых рынках и риск замедления мировой экономики под влиянием торгового фактора могут помешать большинству валют на развивающихся рынках отыграть в полной мере потенциал роста, появившийся с момента смягчения позиции ФРС. Если американский регулятор и инвесторы увидят серьезные риски для экономики США, аппетит инвесторов на развивающихся рынках быстро иссякнет, даже несмотря на смягчение процентной политики ФРС. Тем не менее, даже в этом случае нейтральный геополитический фон на внутреннем рынке будет частично нивелировать давление на рубль. В обозримой перспективе мы ожидаем, что в периоды общей коррекции на развивающихся рынках снижение рубля будет минимальным среди валют EM и в целом ограничится диапазоном 65,5-66,0 руб. за доллар. С окончанием на локальном рынке текущего периода конвертации дивидендов в иностранную валюту мы ожидаем возобновления рублем опережающей динамики в периоды общего укрепления валют EM. К началу июля текущего года доля вложений зарубежных инвесторов в российский госдолг превысила отметку в 30%, однако ее прирост несколько замедлился. При сохранении в силе таких факторов, как ожидания по смягчению процентной политики ФРС, перемирие в торговом конфликте и нейтральный геополитический фон, потенциал снижения ключевой ставки на локальном рынке может усилить аппетит зарубежных инвесторов к госдолгу РФ до уровней, предшествовавших усилению санкционной риторики в прошлом году (на 1 апреля 2018 г. доля нерезидентов в ОФЗ составляла 34,5%). В этом случае для рубля сформируются благоприятные условия для обновления новых максимумов. Так, в июне 2019 г. рубль был близок к обновлению максимума с августа 2018 года (62,48 руб.). В случае прохождения данного уровня дальнейшее продвижение рубля, на наш взгляд, может быть ориентировано, как минимум, на повторение пика с июля прошлого года (61,64 руб.), как максимум, на майский пик прошлого года (60,94 руб.)", - заключает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.