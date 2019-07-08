Вплоть до вечера вторника EUR/USD может ориентироваться на технические показатели - FxPro

"Усиление покупок доллара в пятницу привело к снижению до 1,1220 по EU/RUSD, что подтвердило тренд на снижение, который продолжается с конца прошлого месяца. В результате пара вернулась под 50-дневную скользящую среднюю, что со стороны теханализа можно рассматривать в качестве дополнительного сигнала на продажу. Без значимых драйверов вплоть до вечера вторника EUR/USD может ориентироваться на технические показатели", - отмечают в FxPro.