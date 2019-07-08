На предстоящей неделе ждем сохранения спроса на рублевые облигации и снижения кривой доходности ОФЗ - Промсвязьбанк

"Несмотря на довольно сильный сигнал Банка России о возможности снижения ключевой ставки на ближайшем заседании 26 июля, в пятницу российские гособлигации срочностью 5–15 лет выросли в доходности на 1-2 б.п. Снижение спроса на ОФЗ совпало с движением в локальных суверенных облигациях большинства ЕМ. После сильного ценового роста в первом полугодии интерес глобальных инвесторов к рублевым облигациям постепенно снижается. По данным ЦБ РФ, в июне доля нерезидентов в ОФЗ выросла на 0,1 п.п. против 2,2 п.п. в мае. Доходность 10-летних ОФЗ в пятницу была зафиксирована на уровне 7,36%. С учетом намерений регулятора продолжить смягчение монетарной политики и осуществить переход к нейтральной ДКП до середины 2020 г., мы видим потенциал снижения доходности 10-летних ОФЗ к уровню 7,0-7,15% на горизонте ближайшего полугодия. На предстоящей неделе ждем сохранения спроса на рублевые облигации и снижения кривой доходности ОФЗ", - указывает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.