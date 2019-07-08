Вероятно, на ближайшей неделе доллар/рубль попробует найти возможности для консолидации в диапазоне 63,5-65 - Росбанк

"В конце прошлой недели у валют развивающихся стран появилось сразу несколько поводов для ослабления. Во-первых, опубликованный в пятницу отчет по рынку труда США за июнь продемонстрировал, что опасения относительно крепости американской экономики могут быть преувеличены. В частности, прирост рабочих мест вне с/х сектора составил +224 тыс. за месяц, опередив самый оптимистичный прогноз из стана экономистов (+220 тыс.). Фьючерсный рынок продолжает указывать на 100% вероятность снижения ставки Fed Funds в июле. Однако внимание участников валютного рынка резко переключается на выступления представителей ФРС на неделе, в частности, речь Дж. Пауэлла перед Конгрессом в среду и четверг. Во-вторых, в выходные стало известно об уходе в отставку главы ЦБ Турции - это сообщение вновь заострило внимание на независимости монетарного регулятора страны. Турецкая лира теряет около 2,5% против доллара США на утренних торгах сегодня. В российских реалиях на внешний негатив наслаивается период масштабных дивидендных выплат и, как следствие, конвертации иностранными держателями акций части дохода в иностранную валюту. А мягкие комментарии со стороны Банка России пока не убеждают в готовности регулятора резко снижать ключевую ставку уже на ближайших заседаниях. В сухом остатке пара USD/RUB, уже проделавшая путь с 62,50 на минимумах конца июня до 63,95 на открытии сегодняшней сессии, остается направленной вверх. Поскольку весомых поводов сокращать стратегические позиции в рублевых активах мы все еще не видим, масштаб ожидаемой коррекции пока выглядит умеренным. Вероятно, на ближайшей неделе валютная пара попробует найти возможности для консолидации в диапазоне 63,5-65", - комментируют ситуацию аналитики Росбанка.