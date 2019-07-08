Brent: ожидаем продолжения движения в "боковом" коридоре - 62,5-65,3 доллара за баррель - Инвестиционная палата

"Фьючерс Brent в ходе утренней торговой сессии расположился в районе 64,22 долларов за баррель. Обнародованные на прошлой неделе данные о снижении запасов сырой нефти в США оказали весьма ограниченную поддержку ценам на энергоносители. В ходе ближайших торговых сессий мы ожидаем продолжения движения в "боковом" коридоре цен - 62,5-65,3 доллара за баррель. Наибольшее влияние на формирование цен на "черное золото", по нашему мнению, окажут статистические данные по росту экономик ЕС, США и Китая и развитие санкционного давления вокруг Ирана и Венесуэлы", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.