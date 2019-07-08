Котировки "черного золота" продолжат попытки вернуться в район 70 долларов за баррель - Алор Брокер

"Иран приступил к производству высокообогащенного урана, тем самым нагнетая мировую напряженность и провоцируя США на ответные действия. В Венесуэле встали два крупнейших НПЗ из-за перебоев электроэнергии. Ослабела активность крупных "медведей", которые еще неделю-другую назад пытались "затащить" нефть в район 60 долларов за баррель. Все это говорит о том, что котировки "черного золота" продолжат попытки вернуться в район 70 долларов за баррель", - считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.