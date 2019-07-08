Пара доллар-рубль будет тестировать на прочность диапазон 64,1-64,3 - Алор Брокер

"Все говорит о том, что фаза укрепления рубля завершилась. Но среднесрочные покупки доллара против рубля делать еще рано - впереди налоговый период и продажи валют рядом экспортеров под выплаты дивидендов. Пока же складывается впечатление, что пара доллар-рубль будет тестировать на прочность диапазон 64,1-64,3, который еще недавно быль сильной преградой для укрепления рубля", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.