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Главная / Мнения аналитиков / Пара доллар-рубль будет тестировать на прочность диапазон 64,1-64,3 - Алор Брокер
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08 июля 2019 года 10:32
Пара доллар-рубль будет тестировать на прочность диапазон 64,1-64,3 - Алор Брокер
"Все говорит о том, что фаза укрепления рубля завершилась. Но среднесрочные покупки доллара против рубля делать еще рано - впереди налоговый период и продажи валют рядом экспортеров под выплаты дивидендов. Пока же складывается впечатление, что пара доллар-рубль будет тестировать на прочность диапазон 64,1-64,3, который еще недавно быль сильной преградой для укрепления рубля", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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08 июля 2019 года 16:51
"Драгоценные металлы показывали на неделе хорошую динамику, но вышедшие сильные данные по занятости в США укрепили доллар и привели к коррекции на рынке металлов. Ожидания, что ФРС в этом году понизит ставку, могут привести к росту спроса на драгоценные металлы. Опасения для цены на золото... читать дальше
.08 июля 2019 года 16:26
На фоне выхода рынка акций на пик дивидендных отсечек желающих рисковать в акциях становится все меньше - "Открытие Брокер"
отя торговая активность на рынке акций пока находится на уровнях пятницы, важных для рынков событий стало еще меньше. В целом рынки находятся под впечатлением от пятничной статистики с рынка труда США и опасений того, что ФРС отложит снижение коридора базовой ставки на заседании в конце июля.... читать дальше
.08 июля 2019 года 16:08
"Рубль продолжает умеренно слабеть. К середине московских торгов баррель Brent стоит около 4085 рублей. По данным Банка России, годовая инфляция в РФ по итогам июня упала до 4,7% г/г. Однодневная ставка MosPrime поднялась на 0,02% - до уровня 7,58%, недельная также осталась на уровне 7,73%,... читать дальше
.08 июля 2019 года 15:38
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии скорректировались ближе к поддержкам (2810 и 1390 пунктов по индексу МосБиржи и РТС соответственно). На данный момент на рынке проходит спокойная коррекция с некоторым потенциалом дальнейшего снижения, не представляющая для "быков" особой... читать дальше
.08 июля 2019 года 15:10
"Рубль с открытия продолжил терять позиции как против доллара, так и против евро. В паре с долларом рубль преодолел важное сопротивление 63,7. В целом причиной для такой тенденции стала статистика по рынку труда США, которая показала в пятницу большее чем ожидалось число созданных новых рабочих... читать дальше
.08 июля 2019 года 14:40
В условиях выполнения целей по индексу МосБиржи основной альтернативой станут инструменты fixed income - "НФК-Сбережения"
"По итогам 1-й торговой недели июля можно отметить сохранение инерции тренда июня. Напомним, что по итогам прошлого месяца индексы МосБиржи и РТС выросли на 3,77% и 7,26% соответственно. При этом все отраслевые индексы (как в долларовом, так и в рублевом эквивалентах) выросли. Такая динамика... читать дальше
.08 июля 2019 года 14:13
С начала текущего года российский рубль сохраняет лидерство среди основных валют на развивающихся рынках. За указанный период российская валюта выросла почти на 9% к американскому доллару. Для сравнения, одним из ближайших преследователей рубля стал тайский бат, выросший за соответствующий период... читать дальше
.08 июля 2019 года 13:53
"Ядерная сделка с Ираном и напряженность на Ближнем Востоке продолжают создавать значительный геополитический шум. Однако рынок нефти, по-видимому, выработал иммунитет против воздействия этих угроз, и котировки не показали сколько-нибудь значимой реакции. Уровень глобальных запасов и недавнее... читать дальше
.08 июля 2019 года 13:32
"Рост доллара после сильной статистики по Nonfarm Payrolls из США в пятницу лишь дополнительно усилил тренд на ослабление российской валюты. USD/RUB в понедельник утром касалась 64, поднявшись до уровней трехнедельной давности. В последние две недели заметен практически равномерный тренд на... читать дальше
.08 июля 2019 года 13:13
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила рейтинг для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) c "выше рынка" до "на уровне рынка", сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг, установленная аналитиками "Атона", не изменилась и составляет $7,4 за... читать дальше
.08 июля 2019 года 13:01
"Усиление покупок доллара в пятницу привело к снижению до 1,1220 по EU/RUSD, что подтвердило тренд на снижение, который продолжается с конца прошлого месяца. В результате пара вернулась под 50-дневную скользящую среднюю, что со стороны теханализа можно рассматривать в качестве дополнительного... читать дальше
.08 июля 2019 года 12:40
Геополитика и сокращение предложения сырья позволяют ценам на нефть закрепиться на комфортных уровнях - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы продолжают расти, несмотря на снижение аппетита инвесторов к рисковым активам. Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $64,4/bbl, WTI растет до $57,7/bbl. На фоне того, что продление сделки ОПЕК+ является уже решенным вопросом, основное внимание... читать дальше
.08 июля 2019 года 12:16
Комфортные уровни нефтяных котировок позволят рублю чувствовать себя лучше валют-аналогов - "Нордеа Банк"
"Российская валюта вернулась на более слабые уровни в основных валютных парах на фоне ухудшения настроений на глобальных площадках. В пятницу рубль слабел (-0,5% в паре с долларом США) вместе с остальными валютами развивающихся стран (FXJPEMCS Index -0,6%) на фоне публикации сильных данных по... читать дальше
.08 июля 2019 года 11:57
На предстоящей неделе ждем сохранения спроса на рублевые облигации и снижения кривой доходности ОФЗ - Промсвязьбанк
"Несмотря на довольно сильный сигнал Банка России о возможности снижения ключевой ставки на ближайшем заседании 26 июля, в пятницу российские гособлигации срочностью 5–15 лет выросли в доходности на 1-2 б.п. Снижение спроса на ОФЗ совпало с движением в локальных суверенных облигациях большинства... читать дальше
.08 июля 2019 года 11:37
Российские еврооблигации на предстоящей неделе будут консолидироваться вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк
"В пятницу российские суверенные евробонды были под давлением продавцом. Доходность Russia`29 выросла до 3,80% (+2 б.п.), Russia`47 – до 4,50% (+3 б.п.). Коррекция в российских евробондах проходила вслед за долларовым "бенчмарком", доходность UST-10 в пятницу выросла до 2,0% (+8 б.п.). Доходность... читать дальше
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