Ренессанс Капитал понизил рекомендацию для акций ОГК-2 и ТГК-1 до "держать", для бумаг Россетей до "продавать" после переоценки сектора

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для акций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) и "ТГК-1" (MOEX: TGKA) аналитики понизили рекомендацию с "покупать" до "держать", а для обыкновенных и привилегированных акций "Россетей" (MOEX: RSTI) с "держать" до "продавать".

Рекомендации для бумаг других компаний сектора были оставлены экспертами без изменений: "покупать" для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) и "Юнипро" (MOEX: UPRO); "держать" для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR), "Энел Россия" (MOEX: ENRU), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES).