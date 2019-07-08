На открытии рынка индекс МосБиржи потеряет 0,3-0,5% - Алор Брокер

"Как мы и предполагали, в пятницу российский рынок акций не сильно, на четверть процента, скорректировался. После нашего закрытия американские индексы чуть подросли, но сегодня с утра фьючерсы на них теряют около 0,4%. Более того, сегодня с дивидендными "гэпами" откроются "ЛУКОЙЛ" и МТС. Такая картина говорит о том, что на открытии рынка индекс МосБиржи потеряет 0,3-0,5%, и далеко не факт, что перегретый рынок начнет восстанавливаться в течение дня. Однако среднесрочные "шорты" открывать время еще не пришло. Но спекулятивно можно попробовать заработать на снижении самой перекупленной и неоправданно дорогой бумаги - "Газпрома". Риск большой - бумагу в любой момент могут без всяких поводов вытащить вверх, как мы это неоднократно видели. К тому же близится время дивидендной отсечки по "Газпрому", а, как правило, компания очень быстро закрывает дивидендный "гэп". Поэтому "стопы" стоит ставить очень короткие. Внимательно смотрим за металлургами. Их акции будет поддерживать слабеющий рубль и ожидание полугодовых отчетов. Однако особых надежд на хорошую отчетность возлагать не стоит - компании могут показать снижение финансовых показателей из-за сильного рубля в первом полугодии", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК, МТС