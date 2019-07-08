Возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС - ИФ "Олма"

"В понедельник в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС из-за ухудшения внешнего фона. Сильные данные по рынку труда США, смена главы ЦБ Турции и усиление геополитической напряженности в связи с иранской ядерной программой сформировали новостную среду, благоприятную для доллара США и "защитных" активов, но не для развивающихся рынков акций. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по паре доллар-рубль с выходом к отметке 64", - считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.