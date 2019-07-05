Рубль снижается к доллару и повышается к евро в пятницу вечером вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 5 июля. Доллар заметно укрепляется, евро слабеет на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне опережающего падения в паре с долларом после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США, которые снизили вероятность скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Курс доллара США составил 63,86 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 37,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,6 руб./EUR1, подешевев на 2,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,75 копейки - до 67,34 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных парах на фоне выхода более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США, которые снизили вероятность скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Число рабочих мест в экономике США в июне 2019 года увеличилось на 224 тыс. человек, свидетельствуют данные министерства труда страны. Результат оказался гораздо лучше ожиданий: консенсус-прогноз экспертов, по данным Trading Economics, предусматривал рост числа рабочих мест на 160 тыс. Лучший прогноз для этого показателя находился на уровне 171 тыс.

Безработица в США в июне выросла до 3,7% с майских 3,6%, являющихся минимумом с 1969 года. Эксперты не ожидали изменения показателя.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, в пятницу доллар чувствовал себя весьма уверенно, торгуясь в зеленой зоне на большинстве глобальных площадок, евро, напротив, снижался. "Слабость единой европейской валюты отражалась и на российском рынке в виде небольшого укрепления рубля к евро одновременно с падением к доллару. Стоит отметить, что сильная статистика по занятости в США, вероятно, существенно (если не полностью) сокращает вероятность повышения ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании, однако не отменяет общего курса на смягчение процентной политики в США, что подразумевает сохранение глобального давления на американскую валюту", - отметил Кравченко.

При этом поддержку нацвалюте оказывает заявление председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, что Банк России на июльском заседании совета директоров "серьезно" подумает о траектории снижения ставок на фоне последних "слабых" данных по росту экономики. "Сейчас мы видим: проинфляционные риски небольшие и продолжают снижаться. Мы видим последние слабые данные экономики, и конечно, это нас заставит, видимо, серьезно в июле подумать по поводу траектории снижения ставок. Исходя из этого будем выбирать и шаг", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".

В первом квартале 2019 года рост ВВП РФ составил лишь 0,5%, в мае замедлился до 0,2%.

Накануне Набиуллина сообщила, что в июле совет директоров будет рассматривать возможность снижения процентной ставки, добавив, что в целом ЦБ не исключает возможность снижения ключевой ставки и на 50 базисных пунктов.

"Российскую валюту поддерживает заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о готовности регулятора до конца года пойти на существенное снижение ключевой ставки, которое подстегнуло спрос на ОФЗ. В то же время давление на курс оказывает невнятная динамика нефти", - подчеркивает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Brent демонстрирует уверенный подъем на торгах в пятницу, WTI продолжает дешеветь на фоне укрепления доллара США после публикации сильных статданных по американскому рынку труда.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу выросла на 1,28% - до $64,11 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,35% - до $57,14 за баррель.

Аналитик Julius Baer Карстен Менке отмечает, что рост стоимости Brent в пятницу связан с тем, что трейдеры включают в цену контрактов премию за риск, связанный с ситуацией вокруг задержанного Великобританией иранского танкера вблизи Гибралтара.

Как сообщалось, танкер, который, предположительно, поставлял нефть в Сирию в нарушение европейских санкций, был задержан накануне, и от иранских чиновников поступили призывы захватывать в ответ британские танкеры.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 18,28 копейки, до 63,5841 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,73 копейки, до 71,6593 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в пятницу на 5,67 копейки по отношению к среде (последний торговый день данным контрактом перед Днем независимости в США) и составил 63,5605 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 18,15 копейки по отношению в четвергу и составил 63,6245 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 313,219 млн, из которых $849,731 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 463,488 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 0,16 копейки по отношению к четвергу, до 71,5502 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,68 копейки и составил 71,5552 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR400,536 млн, из которых EUR178,506 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR400,536 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая повысилась на 2 базисных пункта - до 7,85% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на прежнем уровне - 7,56% и 7,73% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем - 7,99% и 8,06% соответственно.