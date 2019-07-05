Рынок акций РФ в пятницу просел вслед за миром на статистике из США, но неделю закрыл в плюсе

Москва. 5 июля. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вслед за мировыми площадками после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания снижения ставки Федрезерва в июле; индекс МосБиржи после обновления утром исторического максимума в районе 2850 пунктов откатился к 2835 пунктам, при этом лидерами снижения выступили акции "Россетей" и "Энел Россия" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2835,35 пункта (-0,3%, максимум дня и новый пик - 2848,4 пункта), индекс РТС из-за ослабления рубля не удержал рубеж 1400 пунктов и опустился до 1398,75 пункта (-0,9%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) показали смешанную динамику в пределах 3,5%.

Доллар вырос до 63,86 рубля (+0,38 рубля).

По итогам недели индексы РТС и МосБиржи выросли на 1,3-2,5% на фоне роста доллара на 0,62 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Энел Россия" (-11,1%, до 1,011 рубля: дивиденд за 2018 год - 0,1415 рубля на акцию), "Россетей" (-3,6%, до 1,35 рубля; -2,9% "префы", до 1,62 рубля; дивиденды за первый квартал - 0,08 рубля на "преф" и 0,0244 рубля на обыкновенную акцию), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%), "Газпрома" (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%).

Акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) на старте торгов в пятницу поднимались до 12,097 рубля (+5%) - максимума с марта 2018 года, после чего развернулись вниз и откатились до 11,4 рубля (-1%).

Выросли рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Мосбиржи" (+1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%, до 79,37 рубля; +3,5% "префы", до 65,15 рубля).

Акции "Ростелекома" подросли на фоне известий о планах компании провести допэмиссию в рамках консолидации Tele2 при сопутствующей оценке бумаг с премией к рынку. Как сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, в правительство РФ внесен проект указа президента РФ, предусматривающий обеспечение госконтроля над "Ростелекомом" при консолидации 100% Tele2, основной сценарий предполагает дополнительный выпуск около 20% акций компании для расчетов. Ориентир сделки составляет примерно 90 рублей за обыкновенную акцию и 75,6 рубля за привилегированную бумагу, утверждают собеседники издания.

Помимо этого, сделка предполагает оплату квазиказначейскими акциями и денежными средствами. О том, что "Ростелеком" может рассчитаться за Tele2 квазиказначейскими акциями, принадлежащими его "дочке" "Мобител", также ранее сообщал "Коммерсантъ".

"Ростелекому" принадлежит 45% Tele2, еще 55% распределены между ВТБ (MOEX: VTBR), банком "Россия" и структурами Алексея Мордашова. Сумма сделки не анонсировалась, также "Ростелеком" не объявлял, как будет финансировать выкуп доли. Глава ВТБ Андрей Костин ранее говорил, что банк в рамках сделки может войти в капитал "Ростелекома". В "Ростелекоме" ожидают, что правительство утвердит все необходимые для покупки Tele2 документы уже летом.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием страной Дня независимости, в пятницу в Азии преобладала умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,2%), что оказывало утром поддержку российским акциям.

Между тем, вышедшая в пятницу статистика Минтруда США за июнь оказалась лучше прогнозов, что ослабило ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва США на заседании в конце июля и вызвало негативную реакцию мировых фондовых площадок. В итоге вечером в пятницу снижаются Европа (DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,5-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 в снижается на 0,6%).

Число рабочих мест в экономике США в июне выросло на 224 тыс. человек, при средних прогнозах роста на 160 тыс. Безработица в США в июне неожиданно выросла до 3,7%, тогда как эксперты не ожидали изменений с майского уровня 3,6%, минимума с 1969 года.

Между тем, нефть в пятницу корректируется вверх после отката; цена Brent на $0,55 превысила уровень, отмечавшийся сутки назад. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,11 за баррель (+1,3% и -0,8% в четверг), августовская цена WTI - $57,16 за баррель (-0,3% к уровню среды).

Недавно вышедшие в США статданные о сокращении запасов нефти в стране меньше прогнозов усилили опасения по поводу избыточного предложения на рынке. Как сообщалось, резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,1 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,7 млн баррелей.

Как отмечает эксперт "Международного финансового центра" Дмитрий Иногородский, рынки США вернулись в пятницу к торгам вместе с отчетом Минтруда по занятости. Поскольку отчет оказался лучше ожиданий, фондовые площадки не получили серьезного драйвера для роста, так как улучшение рынка труда ослабляет уверенность инвесторов в необходимости снижения процентной ставки ФРС США.

По оценке начальника управления анализа рынков ИК "Открытие Брокер" Константина Бушуева, индексы акций скорректировались на фоне локальной перекупленности - российский рынок является одним из самых доходных в мире с начала года, поэтому периодическая фиксация прибыли в наиболее ликвидных бумагах вполне допустима.

"Татнефть" (MOEX: TATN) заявила о покупке у Neste сети российских АЗС и терминал в Санкт-Петербурге, что может локально давить на цены акций компании, но в целом является долгосрочным позитивом. Давление на рубль в середине-конце июля может возрасти из-за вероятной конвертации части дивидендных выплат в валюту. Объем дивидендов российских компаний в этом году ожидается на 43% выше прошлогоднего, поэтому репатриация дивидендов нерезидентами может стать нагрузкой для рубля.

Цены на нефть делают попытки стабилизации после продления пакта ОПЕК+, но в целом рынок "черного золота" продолжает демонстрировать слабость. Статистика по ключевым развитым странам говорит об ухудшении экономической ситуации, что может привести к замедлению роста потребления нефти или даже к спаду. Новости о возобновлении переговоров между США и Китаем в целом уже отыграны, главным маяком для рынков теперь становится заседание ФРС 31 июля, где будет приниматься решение по учетной ставке, считает аналитик.

Старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова также констатирует, что рынки негативно отреагировали на цифры Минтруда США, которые оказались существенно выше самых оптимистичных прогнозов после майского "провала" показателя числа рабочих мест.

Теперь важными для рынка станут протоколы июньского заседания Федрезерва, которые будут опубликованы 10 июля и смогут прояснить инвесторам серьезность намерений регулятора в снижении ставки. Более того, на следующей неделе делегация торговых представителей США должна будет посетить Пекин, чтобы возобновить прерванные в мае переговоры. Поэтому дальнейшая динамика финансовых рынков будет формироваться, скорее всего, уже после реализации этих двух событий.

Реакция рынка нефти на решение ОПЕК+ продлить соглашение о заморозке добычи была краткосрочной, и теперь движение цен на нефть будет определяться экономической статистикой по Китаю и США, а также прогрессом торговых переговоров этих стран. Другими словами, фокус инвесторов сместится в сторону спроса на нефть, раз вопрос с предложением разрешился, считает Кирсанова.

Аналитики компании FxPro также отмечают, что данные по занятости в США вышли неожиданно сильными, перечеркнув опасения инвесторов относительно резкого охлаждения американской экономики. Сильные данные вызвали немедленные покупки доллара, так как участники рынка принялись переоценивать шансы на агрессивное смягчение политики ФРС позже в этом году.

Ранее было очевидным, что рыночные ожидания излишне мрачные и что статданные Минтруда могут запустить волну покупок доллара. Фондовые индексы США оказались под давлением все по той же причине - из-за сокращения надежд на стимулы от ФРС. Рынки акций реагировали последнее время на данные в стиле "чем хуже, тем лучше". Поэтому сильные показатели способны запустить продолжительную волну коррекции фондовых индексов S&P500 и Dow, которые недавно коснулись важных круглых уровней на исторических максимумах, полагают эксперты.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко полагает, что сильная статистика по занятости в США существенно (если не полностью) сокращает вероятность понижения ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании, однако не отменяет общего курса на смягчение процентной политики.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, поскольку статистика Минтруда США сильно разошлась с ожиданиями, это может привести к пересмотру прогнозов по ставкам и темпам экономического роста в США.

Кроме того, учитывая комментарии главы ЦБ РФ Набиуллиной о денежно-кредитной политике, на июльском заседании ЦБ ключевая ставка, скорее всего, будет понижена на 25 базисных пунктов. В среду и четверг глава Центробанка несколько раз отметила, что регулятор внимательно рассмотрит возможность снижения ставки на 25 и даже на 50 базисных пунктов. Эта риторика, похоже, является попыткой подтолкнуть рынки к тому, чтобы они более основательно учитывали в ценах вероятность снижения ставки, отмечают эксперты Sberbank CIB.

По словам аналитика компании "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, данные Минтруда США вызвали распродажи на рынке акций - риск-аппетиты испытали дискретное охлаждение. Выход слабых данных подпитал бы уверенность рынков в снижении ставки ФРС на июльском заседании, но теперь рынки могут несколько усилить сомнения в готовности Федрезерва смягчать монетарную политику.

На следующей неделе пик дивидендных отсечек будет отбирать часть восходящего потенциала у индекса МосБиржи. Не исключено, что на будущей неделе будет протестировано сопротивление на 2860-2870 пунктов, но в случае коррекционного движения перегретый рынок может отойти к рубежу 2800 пунктов, считает Дейнека.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу подешевели акции "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-4,5%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-2,9%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-2,7%).

Подорожали акции ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+12,8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+12,8%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+10,2%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+7,5% и +20% "префы"), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+7,1%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (+4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,191 млрд рублей (из них 9,152 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 6,76 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).