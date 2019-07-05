Сильная статистика по занятости в США существенно сокращает вероятность повышения ставки ФРС сразу на 50 бп - ИК "Велес Капитал"

"В пятницу доллар чувствовал себя весьма уверенно, торгуясь в зеленой зоне на большинстве глобальных площадок, - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Еще в утренние часы доллар демонстрировал заметный рост в паре с евро после выхода слабых данных по объему производственных заказов в Германии за май. Объем заказов сократился на 2,2% против ожиданий по снижению на 0,1% и пересмотренному росту за апрель на 0,4%. Доходность по 10-тилетним гособлигациям Германии в последние дни достигала отметки в -0,4% годовых, опустившись таким образом ниже ставки ЕЦБ по депозитам. Слабость единой европейской валюты отражалась и на российском рынке в виде небольшого укрепления рубля к евро одновременно с падением к доллару. Также доллар заметно прибавлял в парах со швейцарским франком и японской иеной, что могло свидетельствовать о сокращении геополитической напряженности, связанной в том числе с конфликтами в мировой торговле".

Днем американская валюта лишь усилила свое преимущество после выхода данных по рынку труда в США за июнь. В частности, уровень безработицы вырос с 3,6% до 3,7%, а темп роста заработных плат оказался ниже прогнозов участников рынка. Однако данные события остались в тени внушительного прироста числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (+224 тыс.), существенно превысившего все рыночные ожидания, указывает Юрий Кравченко. В результате индекс доллар подошел вплотную к уровню в 97,5 пунктов, оказавшись на максимуме за последние 2,5 недели. На российском рынке американская валюта преодолевала ближе к вечеру отметку в 63,85 руб., укрепляясь на полпроцента.

"Стоит отметить, что сильная статистика по занятости в США, вероятно, существенно (если не полностью) сокращает вероятность повышения ставки ФРС сразу на 50 бп на ближайшем заседании, однако не отменяет общего курса на смягчение процентной политики в США, что подразумевает сохранение глобального давления на американскую валюту", - резюмирует эксперт ИК "Велес Капитал".