Рубль слабеет к доллару и растет к евро вслед за их динамикой валют на Forex

Москва. 5 июля. Доллар немного повышается, евро снижается на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за котировками евро к доллару на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 63,51 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,5 руб./EUR1, подешевев на 12 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,75 копейки - до 67,11 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 18,28 копейки, до 63,5841 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,73 копейки, до 71,6593 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных парах вслед за движением евро к доллару на глобальном рынке. Американская валюта возобновила укрепление на Forex, все внимание трейдеров приковано к официальным данным о безработице в США в июне, которые министерство труда опубликует в 15:30 МСК. Накануне на рынке наблюдалась слабая активность, поскольку рынки США были закрыты в связи с праздником (День независимости).

При этом поддержку нацвалюте оказывает заявление председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, что Банк России на июльском заседании совета директоров "серьезно" подумает о траектории снижения ставок на фоне последних "слабых" данных по росту экономики. "Сейчас мы видим: проинфляционные риски небольшие и продолжают снижаться. Мы видим последние слабые данные экономики, и конечно, это нас заставит, видимо, серьезно в июле подумать по поводу траектории снижения ставок. Исходя из этого будем выбирать и шаг", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".

В первом квартале 2019 года рост ВВП РФ составил лишь 0,5%, в мае замедлился до 0,2%.

Накануне Набиуллина сообщила, что в июле совет директоров будет рассматривать возможность снижения процентной ставки, добавив, что в целом ЦБ не исключает возможность снижения ключевой ставки и на 50 базисных пунктов.

Как отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, на локальном валютном рынке участники отыгрывают заявления главы Банка России, после которых существенно повысилась вероятность снижения ключевой ставки сразу на 50 б.п. "Базовым вариантом для неопорного заседания ЦБ, на наш взгляд, все же остается снижение ключевой ставки на 25 б.п. Несмотря на снижение краткосрочных проинфляционных рисков, в среднесрочной перспективе риски сохраняются в связи с неопределенностью в отношении расходования ликвидной части ФНБ сверх порогового значения в 7% ВВП (о чем ЦБ не устает регулярно повторять)", - подчеркивает Кравченко.

"Рубль торгуется разнонаправленно, ожидая публикации свежих данных по американскому рынку труда. Российскую валюту поддерживает заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о готовности регулятора до конца года пойти на существенное снижение ключевой ставки, которое подстегнуло спрос на ОФЗ. В то же время давление на курс оказывает невнятная динамика нефти. Сегодня в центре внимания инвесторов статистика по изменению числа занятых в экономике США. Если реальные данные не сильно разойдутся с ожиданиями наблюдателей, шансы на снижение ставки ФРС заметно возрастут, что станет благоприятным знаком для рубля и других ЕМ-валют", - подчеркивает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

"Сегодня динамику рубля определит статистика по рынку труда в США и, если данные по изменению числа занятых в американской экономике не окажутся заметно лучше ожиданий аналитиков (+160 тыс.), это усилит ожидания снижения ставки от ФРС и окажет поддержку всему блоку рисковых активов и рублю. Тем не менее, напомним, что сегодня Норникель выплатит около 125 млрд рублей в виде дивидендов, обратная конвертация в валюту которых способна оказать давление на российскую валюту. В целом, рубль завершает неделю на более слабых уровнях во многом из-за падения нефтяных котировок с отметки $67 до $63 за баррель Brent, однако стабилизация нефтяных цен вблизи нижней отметки, скорее всего, не позволит рублю вернуться к уровню 64 в паре с долларом", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно в ходе азиатской сессии в пятницу. При этом по итогам недели котировки могут продемонстрировать самое значительное снижение с мая, поскольку опасения относительно объемов мирового спроса на нефть перевесили фактор продления соглашения об ограничении добычи ОПЕК+, отмечают эксперты.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,43% - до $63,57 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились к этому времени на 0,8% - до $56,88 за баррель. В четверг торговые площадки в США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

С начала текущей недели Brent потеряла порядка 5% своей стоимости, WTI - около 3%.

Нефтяной рынок "попал в ловушку между сохранением сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи и угрозой глобальной рецессии", отмечает вице-президент по рыночному анализу Oanda Дин Поплвел.

Последние данные из США, показавшие, что запасы нефти в стране упали меньше прогноза, также усилили опасения по поводу избыточного предложения на рынке, полагает он.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая повысилась на 2 базисных пункта - до 7,85% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на прежнем уровне - 7,56% и 7,73% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем - 7,99% и 8,06% соответственно.